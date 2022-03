PlayStation 5: Spiele-Abos werden nicht das Level von Netflix erreichen sagt Ryan

Autor:, in / PlayStation 5

Sony enthüllte gestern seine neusten Pläne für seinen Abonnement-Service PlayStation Plus. Wir hatten darüber berichtet, dass das bisherige PlayStation Plus mit PlayStation Now zu einem gemeinsamen Service zusammengeführt wird.

Über das neue PlayStation Plus mit seinen drei Tarifen und das Modell eines Abonnement-Service für Spiele im Allgemeinen, sprach PlayStation CEO Jim Ryan mit Gamesindustry.biz.

Laut Ryan habe das Abonnement von Sony in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, was man anhand der 48 Millionen PlayStation Plus-Abonnenten sieht, die seit 2010 erreicht wurden.

Der Chef von PlayStation geht zwar in den kommenden Jahren von einer wachsenden Zahl von Abonnenten aus. Doch das Niveau, wie man es von Netflix und Spotify her kennt, werde man mit Diensten für Spiele nicht erreichen.

Ryan sieht eine Fortsetzung des Trends bei Live-Service-Spielen voraus, die in den letzten Jahren für ein gehöriges Wachstum in der Spieleindustrie gesorgt haben.

„Einige der Live-Services [Spiele], die sich heutzutage als sehr erfolgreich erweisen, und ich beschränke diese Bemerkung nicht auf die Konsolen, sind im Grunde genommen selbst Abonnement-Dienste. Und sie sind sehr auf die Bedürfnisse von Spielern zugeschnitten, die ein Spiel lieben, mit dem sie Monat für Monat viele Stunden verbringen. Dieses Phänomen des Live-Service-Spiels hat das enorme Wachstum der Spieleindustrie, das wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben, zu einem großen Teil angetrieben. Ich denke, dass sich dieser Trend zu Live-Services fortsetzen wird, und wenn man nach einem Modell in unserer Unterhaltungskategorie sucht, das eine anhaltende Beschäftigung über einen langen Zeitraum hinweg unterstützt, dann passen Live-Service-Spiele wohl besser in dieses Schema als ein Abonnement-Service.“