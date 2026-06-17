PlayStation 5: SSD-Schock: SanDisk verlangt fast 3.000 Dollar für 8TB Speicher

SanDisk hat die Preisgestaltung seiner neuen offiziell lizenzierten PlayStation-5-SSDs vorgestellt und sorgt damit für Aufsehen. Besonders das Spitzenmodell mit 8 Terabyte Speicher fällt durch einen Preis von fast 3.000 US-Dollar auf.

Die neue Optimus GX PRO-Serie wird als offiziell für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro lizenzierte Speicherlösung vermarktet. Die Reihe umfasst Modelle mit 1 TB, 2 TB, 4 TB und 8 TB Speicherplatz.

Die Preise liegen dabei deutlich über bisherigen Marktwerten:

1 TB: 380 US-Dollar

2 TB: 760 US-Dollar

4 TB: 1.500 US-Dollar

8 TB: 2.960 US-Dollar (reduziert von 3.700 US-Dollar)

Damit kostet bereits die 2-TB-Variante deutlich mehr als eine Basis-PlayStation-5-Konsole. Das 8-TB-Modell erreicht hingegen Preisregionen, die sonst eher im professionellen Enterprise-Segment üblich sind.

Laut Branchenbeobachtungen sind die stark gestiegenen Preise vor allem auf die weltweite Nachfrage nach Speicherkomponenten zurückzuführen, insbesondere durch den Ausbau von KI-Rechenzentren. Diese Entwicklung treibt die Kosten für NAND- und Flash-Speicher deutlich nach oben.

Vergleiche zeigen, dass ähnliche SSDs vor rund einem Jahr noch deutlich günstiger waren – teilweise mit Preisunterschieden von mehreren hundert Prozent. Gleichzeitig haben auch Konsolenhersteller wie Sony und Microsoft in den vergangenen Jahren mehrfach ihre Hardwarepreise angehoben.

Die aktuelle Preisentwicklung steht im Kontrast zu früheren Konsolengenerationen, in denen Speicher und Hardware über die Zeit hinweg günstiger wurden. Während etwa eine PlayStation 4 in späteren Lebensjahren stark im Preis sank, bewegen sich aktuelle Systeme zunehmend in die entgegengesetzte Richtung.