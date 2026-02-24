PlayStation 5: Stabilere Performance ohne Auflösungs‑Einbrüche durch neues MFSR‑Verfahren für PSSR

Sony entwickelt neues MFSR‑Verfahren für PSSR, so verspricht ein Patent eine stabilere Performance ohne Einbrüche bei der Auflösung.

Upscaling‑Technologien sind längst unverzichtbar geworden, um in modernen AAA‑Spielen hohe Bildqualität und stabile Performance zu erreichen. Sony gehört dabei zu den Vorreitern – mit seiner Zusammenarbeit an FSR 4 und dem hauseigenen PSSR‑Upscaler. Ein neues Patent zeigt nun, wie Sony einige der größten Schwächen des aktuellen Systems beheben will.

Das Patent beschreibt ein verbessertes MFSR‑Verfahren (Multi‑Frame Super Resolution) für PSSR, das ein zentrales Problem adressiert: Unter hoher GPU‑Last muss PSSR bislang Kompromisse eingehen – etwa durch niedrigere interne Auflösung oder spürbare FPS‑Einbrüche.

Sony will diese Rückschritte vermeiden, indem das System in Echtzeit die Präzision seines neuronalen Netzes reduziert.

Konkret bedeutet das: Wenn die Bildrate zu fallen droht, senkt PSSR dynamisch die CNN‑Präzision (Gewichte und Aktivierungen), um Rechenlast zu sparen. Sobald sich die Performance stabilisiert, kehrt das Modell automatisch zur vollen Präzision zurück. Laut Patent ist der leichte Genauigkeitsverlust akzeptabel, solange Animationen flüssig bleiben und die Auflösung stabil wirkt.

Der Vorteil liegt auf er Hand: Statt wie bisher die interne Renderauflösung zu reduzieren oder FPS‑Drops zu riskieren, kann das Upscaling‑Modell selbst „leichter“ werden. Dadurch bleiben höhere interne Auflösungen, weniger Artefakte und konstantere Bildraten möglich – besonders wichtig für schnelle Spiele, bei denen jeder Frame zählt.

Sony betont, dass aktuelle MFSR‑Upscaler unter hoher Last sowohl FPS als auch Bildqualität beeinträchtigen. Die neue Lösung wäre ein deutlicher Fortschritt, da kein anderer Mainstream‑Upscaler bislang auf Echtzeit‑Quantisierung setzt. Alle nutzen bisher fixe, vortrainierte Modelle ohne dynamische Anpassung.

Mit dieser Technologie könnte PSSR zu einem der flexibelsten und stabilsten Upscaler auf dem Markt werden – und Entwicklern ermöglichen, ihre Spiele ohne drastische Auflösungs‑Drosselungen zu optimieren.