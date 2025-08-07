PlayStation 5: Starke Geschäftszahlen: PS5 überschreitet 80 Millionen verkaufte Einheiten

Sony hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und verzeichnet erneut ein starkes Wachstum im Gaming-Bereich.

Die Gesamtlieferungen der PlayStation 5 haben inzwischen 80,3 Millionen Einheiten erreicht. Im Quartalsvergleich wurden 2,5 Millionen Konsolen ausgeliefert, was einem Anstieg von 4,17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Softwareabsatz legte mit insgesamt 65,9 Millionen verkauften Spielen um 23 % im Jahresvergleich zu. Auch der operative Gewinn konnte mit einem Wachstum von 127 % deutlich gesteigert werden.

Der Bereich Game & Network Services, zu dem unter anderem die PlayStation-Sparte zählt, erzielte ein Umsatzplus von 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Darüber hinaus stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network (PSN) von 116 Millionen auf 123 Millionen, was einem Zuwachs von 6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Die Zahlen unterstreichen Sonys anhaltend starke Position im Gaming-Markt und den erfolgreichen Lebenszyklus der PS5.