PlayStation 5: Starke Geschäftszahlen: PS5 überschreitet 80 Millionen verkaufte Einheiten

Sony hat die Geschäftszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und verzeichnet erneut ein starkes Wachstum im Gaming-Bereich.
Die Gesamtlieferungen der PlayStation 5 haben inzwischen 80,3 Millionen Einheiten erreicht. Im Quartalsvergleich wurden 2,5 Millionen Konsolen ausgeliefert, was einem Anstieg von 4,17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Der Softwareabsatz legte mit insgesamt 65,9 Millionen verkauften Spielen um 23 % im Jahresvergleich zu. Auch der operative Gewinn konnte mit einem Wachstum von 127 % deutlich gesteigert werden.
Der Bereich Game & Network Services, zu dem unter anderem die PlayStation-Sparte zählt, erzielte ein Umsatzplus von 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Darüber hinaus stieg die Zahl der monatlich aktiven Nutzer im PlayStation Network (PSN) von 116 Millionen auf 123 Millionen, was einem Zuwachs von 6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr entspricht. Die Zahlen unterstreichen Sonys anhaltend starke Position im Gaming-Markt und den erfolgreichen Lebenszyklus der PS5.
Sonys Playstation läuft da müssen ehe sich keine Sorgen drum machen 🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Rosige Zahlen für Sony
Das ist ja cool. Wäre das Playsi Pad nicht so unhandlich, hätte ich wahrscheinlich auch eine geholt. 😂
Days Gone kommt wohl bald auf die Xbox
xd wegen des Tweets mit dem Smiley?
Falls ja weißt du schon das für was anderes war oder?
Der Smiley mit dem Monokel ist ein eindeutiger Beweis dafür das Days Gone auf die Xbox kommt. Akzeptiere es bitte 🤣🤣✌️
Für was war denn der Smiley?
Soweit ich es gesehen habe wurde kurz darauf das DLC für GOG angekündigt.
Will damit nicht sagen das es nie passiert, aber irgendwie interpretieren die Xboxler in jeden Tweet sehr viel rein siehe Spider-Man.
Genau dieses „port beggin“ wurde ja immer belächelt bei Sonyuser 😀
Starke Zahlen und das auch verdient. Im Vergleich dazu die absolut desaströsen Verkaufszahlen der S/X. Wenn die Aussagen von KeplerL2 stimmen, dann hat die aktuelle Xbox-Generation die 30 Millionen, die immer angenommen wurden, bei weiten nicht geknackt. Trotz 80 Mrd. Investition.
Aber nun kommt ja die Nextbox mit Steam und es steht der Weltherrschaft nichts mehr im Wege außer Microsoft selbst. 😁
Yeah.
Und was hast du als Endverbraucher von den verkauften Konsolen?
Kriegst du pro Konsole ein bisschen Geld?
Wäre ja ein guter Witz, wenn Sony nicht teurer und schlechter als jemand zu vor, zu seinen Kunden wäre..
Im Gegensatz zu Microsoft braucht Sony die Verkäufe, damit Leute auf ihrer Plattform Geld ausgeben.
Na da ist ja der erste Kandidat. Triggern dich die Zahlen so sehr? Was ich von den Verkaufszahlen habe? Für mich die Gewissheit, dass ich weiterhin auf ein stabiles Ökosystem setzen kann und die für mich interessanten Spiele spiele. Du kannst ja gern auf den Xbox-PC wechseln und Steam-Spiele spielen. Scheint ja mittlerweile das Hauptargument zu sein.
Starke zahlen! Gut fürs Hobby. 😁 Nintendo geht mit der Switch 2 auch wieder stabil ab.
Da ich mir ein Leben ohne zocken gar nicht vorstellen kann, freut mich das. 🎮
Konsolenverkäufe: Playstation 80 Mio : Xbox 28 Mio.
Uff, das ist eindeutig. Die Konsolenverkäufe stehen still bei Microsoft.
Nee, Xbox liegt irgendwo bei 35 – 40 Mio.
Also rein auf Konsolen bezogen. Dafür 500 Mio MAUs.
Alles ok.
Nein, da liegt die Xbox nicht.
Wir haben offizielle Zahlen von Playstation und wir haben offiziell Zahlen von AMD.
AMD hat ganz offiziell 108 Millionen Einheiten ausgeliefert. 80 Millionen davon sind Playstation. Die Differenz bleibt für die Xbox. 😉
Liegt sie eben nicht. Immerhin bleiben noch die MAUs. Ich gehöre dazu. Hab gestern aus Versehen auf die Xbox-App in Windows geklickt. 😁
Alles Schätzungen die einen sagen 32 Millionen, und laut AMD sind es eher weniger 75 Millionen PlayStation Konsolen 4 Millionen Steam Decks und Series Konsolen waren bei ihrer 100 Millionen s
Ausgelieferten Chips bei .
Aber wir haben jetzt offizielle Zahlen von Sony für die Playstation.
Man braucht keine Schätzungen mehr. Wir haben die offiziellen Zahlen von der Playstation und die von AMD. Diese Differenz von 28 Millionen teilen sich die Xbox Konsolen mit den Handhelds. Ziehen wir also noch die 4 Millionen Handhelds ab, dann liegt die Xbox bei 24 Millionen verkauften Einheiten. Ganz ohne Schätzung.
Ich hatte nur die 100 Millionen von AMD noch das war Anfang 2025 , da war die PS noch bei 75 Millionen und das Steam Deck knapp bei 3,8 oder so ob jetzt Asus und die anderen Handhelds da auch mit drin sind ist eine gute Frage wenn sind das 2 Millionen ca noch .
Du ignorierst es zwar immer wieder, aber ich empfehle mal wieder das Video auf Youtube „No one knows how to read sales data (Xbox sales debunk)“. Da wird es erklärt, was die meisten (wie PS Fanboy Zuby) missverstehen und dann meinen, dass Xbox irgendwo bei 25 Mio. liegt.😅
Wie groß war der Umsatz?
Eine wichtige Info, die fehlt.
Es waren 6,1 Mrd Dollar vs 5,5 Mrd bei Xbox.
Ein Kopf an Kopf Rennen. 🙂
Ich glaube nicht dass die Xbox den Konsolenkrieg verloren hat, sondern ich glaube, dass XDynasty den Krieg verloren hat. Alter Verwalter! Lauter Beginner-User aus dem blauen Lager…. „Geschichten, Geschichten, Geschichten….“ > Ich lache mich kaputt. 😀
Ich bleib bei meiner Meinung: PS5 Pro fühlt sich nach Temu an, riecht nach Temu und hört sich auch nach Temu an. 😀
Vielleicht merkt ihr erst einmal wie billig sich ne PS anfühlt, wenn ihr mal ne Series X ausgepackt habt. Ganz ehrlich.
Na gut das Sony mit der Playstation 5 wenigstens Verkäufe zu verzeichnen hat🙂