PlayStation 5: Steam-Seite deutet mehr Spiele für PC an

Sony hat bereits verkündet, dass man in Zukunft weitere PlayStation-Spiele für den PC veröffentlichen wird. Was vor knapp einem Jahr noch als unmöglich galt, scheint in Zukunft wohl eher die Regel zu sein.

Nach Horizon Zero Dawn und dem anstehenden Days Gone für PC hat PlayStation Studios eine eigene Steam-Seite spendiert bekommen – und genau auf dieser Seite wird angedeutet, dass in naher Zukunft weitere PlayStation-Spiele für den PC veröffentlicht werden.

Doch die Hinweise gehen noch ein Stück weiter, denn Steam-Seite der PlayStation Studios führt unter ihren Steam-Veröffentlichungen bisher 41 Spiele auf, die sowohl Games als auch DLCs umfassen. Interessanterweise sind jedoch nur 24 davon derzeit auf Steam zu sehen. Somit stehen womöglich noch 17 Spiele inklusive Days Gone samt DLCs aus, die von Sony für den PC geplant sind.

Welche PlayStation-Spiele würdet ihr gerne an eurem PC spielen?