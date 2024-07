PlayStation 5: Störung und Ausfall im PS-Network – UPDATE

Autor:, in / PlayStation 5

Laut der offiziellen Sony-Website hat das PlayStation Network mit einem Ausfall zu kämpfen und viele Dienste sind nicht erreichbar.

Falls ihr also gerade eure PlayStation starten möchtet und auf Probleme stoßt, wisst ihr jetzt, dass es am PlayStation Network liegt und nicht an eurem Internet oder Router.

Update: Alles wieder im grünen Bereich und die Störung ist vorbei.