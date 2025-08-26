PlayStation 5: Strengere Tests für Spiele nach Concord Reinfall

Nach dem Reinfall des Spiels Concord in 2024 werden strengere Tests vorgenommen, wie PlayStations Hermen Hulst erzählt.

Mit Concord legte Sony Interactive Entertainment im letzten Jahr einen kolossalen Flop hin. Das Spiel wurde zwei Wochen mangels Interesses direkt wieder vom Markt genommen.

Angeblich soll Concord 400 Millionen Dollar gekostet haben. Ein Haufen Scheine, der verbrannt wurde und zudem die Schließung von Firewalk Studios zur Folge hatte.

Damit das nicht erneut geschieht, wurden Maßnahmen ergriffen. PlayStation’s Studio Business Group CEO Hermen Hulst sprach mit der Financial Times (Paywall) darüber und erklärte, dass, wenn man schon scheitert, früh scheitert.

„Ich möchte nicht, dass Teams immer auf Nummer sicher gehen, aber ich möchte, dass wir, wenn wir scheitern, früh und kostengünstig scheitern.“

Concord war für acht Jahre in Entwicklung, wie Hulst besrtätigte. Jetzt wird man verschiedene Tests für neue Spiele durchführen. Dazu zählen Gruppentests und auch von anderen Sony-Teams soll man lernen, in dem man engere Beziehungen zwischen dem Führungspersonal aufbaut.

„Seitdem haben wir viel strengere und häufigere Tests auf sehr viele verschiedene Arten eingeführt. Der Vorteil jedes Misserfolgs … ist, dass die Menschen jetzt verstehen, wie notwendig diese [Aufsicht] ist.“