PlayStation 5: Strengere Tests für Spiele nach Concord Reinfall

Image: depositphotos

Nach dem Reinfall des Spiels Concord in 2024 werden strengere Tests vorgenommen, wie PlayStations Hermen Hulst erzählt.

Mit Concord legte Sony Interactive Entertainment im letzten Jahr einen kolossalen Flop hin. Das Spiel wurde zwei Wochen mangels Interesses direkt wieder vom Markt genommen.

Angeblich soll Concord 400 Millionen Dollar gekostet haben. Ein Haufen Scheine, der verbrannt wurde und zudem die Schließung von Firewalk Studios zur Folge hatte.

Damit das nicht erneut geschieht, wurden Maßnahmen ergriffen. PlayStation’s Studio Business Group CEO Hermen Hulst sprach mit der Financial Times (Paywall) darüber und erklärte, dass, wenn man schon scheitert, früh scheitert.

„Ich möchte nicht, dass Teams immer auf Nummer sicher gehen, aber ich möchte, dass wir, wenn wir scheitern, früh und kostengünstig scheitern.“

Concord war für acht Jahre in Entwicklung, wie Hulst besrtätigte. Jetzt wird man verschiedene Tests für neue Spiele durchführen. Dazu zählen Gruppentests und auch von anderen Sony-Teams soll man lernen, in dem man engere Beziehungen zwischen dem Führungspersonal aufbaut.

„Seitdem haben wir viel strengere und häufigere Tests auf sehr viele verschiedene Arten eingeführt. Der Vorteil jedes Misserfolgs … ist, dass die Menschen jetzt verstehen, wie notwendig diese [Aufsicht] ist.“

  1. JohnWick 69585 XP Romper Domper Stomper | 26.08.2025 - 16:43 Uhr

    Das kommt einem Schuld Eingeständnis seitens Sony gleich.
    Man muss ja nicht gleich eine Lupe auf jedes Spiel werfen.
    Aber zumindest das Concord Desaster hätte Sony ganz einfach abwenden können , indem sie einfach besser den Stand der Entwicklung kontrolliert hätten.
    Marathon und Fairgames sind bereits technisch gesehen praktisch Tod .
    Das Interesse an beiden Spielen ist nach Concord gegen 0 gefallen.
    Da wird auch eine stärkere Kontrolle nichts mehr daran ändern.
    Sony hatte sich einfach in Sachen Concord selbst belogen und es gehyped obwohl sie genau wussten , das es ein Flop werden würde.
    Man sollte besser mal die Chefetage von Sony strenger kontrollieren .
    Das würde ebenfalls Geld einsparen und irrationale endscheidungen verhindern

    3
  2. ShadowTerror90 49450 XP Hooligan Bezwinger | 26.08.2025 - 17:10 Uhr

    Das sollte heutzutage bei jedem Spiel doppelt und dreifach passieren,wenn ich mir angucke was die letzten Jahre für Schrott abgeliefert wurde zu Release.

    1
  3. Peter Quill 65850 XP Romper Domper Stomper | 26.08.2025 - 17:12 Uhr

    Concord war natürlich ein großer flop.
    Schlimmer finde ich noch was mit Perfekt Dark und Everwild passiert ist.😢
    Phil hätte die Projekte viel früher einstellen müssen.

    1
    • Homunculus 266700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.08.2025 - 18:41 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Gar nicht erst anteasern dürfen.. wobei man bei Perfect Dark ja sogar schon von baldigen Release sprach..

      was so einige Titel angeht, hat MS echt kein Händchen, sei es eigenes Verschulden oder Fremdeinwirkung..

      0
  4. Rob Acid 13810 XP Leetspeak | 26.08.2025 - 17:12 Uhr

    Bei solchen Blockbustern wie Marathon oder Fairgames muss man sich doch keine Sorgen machen.

    0
  5. Kitomy 42930 XP Hooligan Schubser | 26.08.2025 - 18:01 Uhr

    Mit Marathon ist da doch noch ein viel größerer (teurer) Flop vorhanden.
    Da geht es um Milliarden die verbrannt wurden…

    0
  6. NuevoDios 4410 XP Beginner Level 2 | 26.08.2025 - 18:43 Uhr

    Wird auch mal Zeit bei Sony zu erkennen, dass man wieder Wert auf Klasse und nicht den möglichen eigenen Geldbeutel legen sollte.

    0
  7. Homunculus 266700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.08.2025 - 18:44 Uhr

    Schon hart, acht Jahre Arbeit für zwei Wochen Online.. aber immerhin wird es auf Ewig als Flop in die Geschichte eingehen.

    Mein Hauptproblem war einfach der Cast .. solche Spiele brauchen Charas mit denen du spielen willst. Aber Concords Charas.. nope..

    0

