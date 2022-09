PlayStation 5: Teardown bestätigt 6nm-SoC im neuen PS5-Modell

Autor:, in / PlayStation 5

Wie wir bereits berichtet haben, wird die PlayStation 5 bereits in verschiedenen Modellversionen von Sony vertrieben. Dabei hat die Konsole nicht nur abgespeckt, sondern, wie ein Teardown jetzt bestätigt, neue Hardware verbaut.

Das neue PlayStation 5-Modell der CFI-1200-Serie hat einen effizienteren 6nm-SoC verbaut.

Der neue SoC ist kostengünstiger in der Herstellung und somit kosteneffizienter, was zu einem höheren Ertrag pro Halbleiter für Sony beitragen wird. Der SoC arbeitet ebenfalls effizienter, erzeugt weniger Wärme, was wiederum Einsparungen beim Kühlkörper und das Kühlsystem ermöglicht. Somit ist auch nicht verwunderlich, dass die „neue“ PS5 deutlich leichter geworden ist.

Die große Frage ist jedoch, ob diese ganzen Ersparnisse in der Herstellung zu einer Normalisierung der PlayStation 5-Preise führen wird. Wie wir bereits berichtet haben, ist die PlayStation 5 weltweit um 50,- Euro teurer (bis auf die USA) geworden.

Ob Sony die Ersparnisse in der Herstellung somit an die Kunden weiter gibt, wird die Zeit zeigen.