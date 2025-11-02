PlayStation 5: Tencent kontert Sony im Horizon-Klon-Prozess: Berühmtheit allein begründet kein Markenrecht

Im Rechtsstreit um Horizon und die Figur Aloy weist Tencent Sonys Markenansprüche zurück und betont, dass Bekanntheit keine rechtliche Markenidentität schafft

Im laufenden Rechtsstreit zwischen Sony und Tencent um den angeblichen Horizon-Klon Light of Motiram hat Tencent nun offiziell Stellung bezogen.

Das Unternehmen weist Sonys Vorwürfe zurück und argumentiert, dass „Berühmtheit keine Marke schafft“. Damit reagiert Tencent auf Sonys Behauptung, die von Guerrilla Games entwickelte Figur Aloy sei ein geschütztes Markenzeichen.

Tencent erklärt, dass die Figur Aloy zwar von vielen Spielern erkannt werde, Sony jedoch keinen ausreichenden Nachweis erbracht habe, dass Aloys Erscheinungsbild als rechtlich geschützte Marke außerhalb der Spiele verwendet werde.

Laut Tencent sei die Beschreibung von Aloys Kleidung, Accessoires oder Gesichtsbemalung zu allgemein, um eine markenrechtliche Identität zu begründen. Zudem habe Sony nicht belegt, dass die Figur Aloy als „Source Identifier“ – also als eindeutiges Herkunftsmerkmal im Handel – fungiere.

In den eingereichten Dokumenten betont Tencent, dass Charaktere, die innerhalb eines Spiels vorkommen, nicht automatisch markenrechtlich geschützt seien.

Die bloße Präsenz einer Spielfigur in Marketingmaterialien mache sie nicht zu einem Markenkennzeichen, genauso wenig wie andere Elemente des Spiels – etwa die postapokalyptische Welt oder die mechanischen Kreaturen in Horizon.

Darüber hinaus weist Tencent darauf hin, dass das Unternehmen nicht an der Vermarktung von Light of Motiram in den USA beteiligt gewesen sei und auch nicht an dem Treffen in San Francisco mit Sony teilgenommen habe.

Sony hatte zuvor in einer Gegenerklärung betont, dass Tencent versuche, Haftung durch eine undurchsichtige Unternehmensstruktur zu vermeiden. Das japanische Unternehmen führt an, dass Tencent Holdings sämtliche Spieleinnahmen und -schulden zentral ausweise und die Marke Tencent einheitlich zur Werbung nutze, ohne zwischen Tochtergesellschaften zu unterscheiden.

Der Streit zwischen Sony und Tencent um den angeblichen Horizon-Klon dürfte sich damit weiter zuspitzen. Im Zentrum steht die Frage, ob Videospielcharaktere wie Aloy markenrechtlich geschützt werden können – oder ob ihre Popularität allein nicht ausreicht, um einen rechtlichen Anspruch zu begründen.

  1. DanSanAliaMi 62740 XP Romper Stomper | 02.11.2025 - 09:04 Uhr

    Haha ist noch lustiger wie der Streit zwischen palworld und Pokémon. Hole schonmal mein Popcorn

    2
    • oldGamer 132675 XP Elite-at-Arms Silber | 02.11.2025 - 09:55 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      Hmmm.
      Ich finde Palworld ist zwar schon ziemlich ähnlich, aber Pokemon ist irgendwie dann doch anders gewesen.
      Aber ich sehe ich durchaus deutlich mehr Ähnlichkeiten von der ersten Werbung her.

      3
  2. wussii 46830 XP Hooligan Treter | 02.11.2025 - 09:08 Uhr

    Ich hatte den ersten Trailer nicht von Anfang an gesehen und dachte direkt es wäre ein neues Horizon von Sony. Ich denke ganz Unrecht hat Tencent nicht was die Argumentation angeht…aber es ist halt schon an allen Ecken klar ersichtlich.

    3
  3. Captain Satan 118310 XP Scorpio King Rang 4 | 02.11.2025 - 09:14 Uhr

    Ich glaube es ist juristisch schwierig den Clon an einer Sache festzunageln, in dem Fall ist es das Zusammenwirken vieler Kleinigkeiten was dazu beiträgt das Gesamte als Clon zu sehen.

    Für mich sieht es sehr geklaut aus

    2
  4. Robilein 1174630 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.11.2025 - 09:24 Uhr

    Die Horizon Reihe beinhaltet ja nichts was besonders wäre oder etwas heraussticht. Ist halt ein typisches Open-World-Spiel. Von daher finde ich die Klage von Sony recht übertrieben. Aber wie schon oben erwähnt, es ist lustig das mit anzuschauen🤣🤣🤣

    1
    • RumRoGERs 102425 XP Profi User | 02.11.2025 - 09:34 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Horizon ist wirklich unfassbar lame. Ich habs bei meinem Kumpel gesehen und das ist tatsächlich nicht so geil. 😅

      1
      • Robilein 1174630 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.11.2025 - 10:18 Uhr
        Antwort auf RumRoGERs

        Na siehst du, verpasse ich nichts damit. Das Verhalten erinnert an Nintendo was Klagen angeht. Das Spiel ist aber sicher nicht so groß wie Sony es versucht dazustellen.

        1
    • oldGamer 132675 XP Elite-at-Arms Silber | 02.11.2025 - 09:59 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Besonders nich, aber meinen Geschmack triffts auf jeden Fall.
      Bei dem „Klon“ hat man das aber irgendwie direkt für ein Horizon Verschnitt im Fortnite Look bei den ersten Bildern gehalten.
      Während man bei Palworld sagen konnte „sieht aus wie Pokemon“ ist das hier eher „Horizon kommt nach Fortnite“ gewesen.

      1
      • Robilein 1174630 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.11.2025 - 10:16 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Ja klar, wenn’s dir gefällt alles gut👍

        Fortnite ja, auch bisschen was von Monster Hunter ist drin. Die Klage an sich empfinde ich eher als unbegründet.

        0
    • Phex83 126040 XP Man-at-Arms Gold | 02.11.2025 - 10:47 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich finde es interessant, wie Sony sich hier auf Diebstahl geistigen Eigentums stützt… vielleicht sollte Sony sich mal Enslaved – Odyssey to the West angucken, eine AC oder FarCry Blaupause drüber legen und sich dann fragen wer hier wo kopiert hat…

      0
  6. Venom 19200 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 02.11.2025 - 09:50 Uhr

    Ich dachte Tencent hatte es sogar am Anfang angeboten als Horizon Nachfolger also so schwer sollte es nicht werden…wäre auch nicht schlecht bevor sie weiteres kopieren

    0
    • oldGamer 132675 XP Elite-at-Arms Silber | 02.11.2025 - 10:02 Uhr
      Antwort auf Venom

      So wie ich das im Kopf habe wollte Tencent wohl irgendwas mit Horizon machen und das war wohl das Ergebnis. Nur das Sony nicht wollte oder später sich zurückgezogen hat bevor es konkreter wurde.
      Dir Argumentation von Tencent ist zwar durchaus gar nicht mal so verkehrt, aber anhand der ersten Werbung die sie damit gemacht haben ist das mit dem „Klon“ bzw einer Kopie wirklich nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn es angeblich eher Survival ist als RPG.

      1
  7. Ash2X 301080 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.11.2025 - 10:14 Uhr

    Das lustigste an der Geschichte ist eigentlich das Horizon beinahe nie erschienen wäre weil das Design zu stark an bspw Enslaved erinnert hat.
    Trotzdem sind die Ähnlichkeiten zwischen Horizon und LoM sehr offensichtlich und auch wenn es rechtlich keine Handhabe gibt… Es ist klar wie das Publikum es wahr nimmt.

    Wäre natürlich „tragisch“ wenn die „Kopie“ eines Spiels welches hauptsächlich daraus bestand alles beliebte zu kopieren und halbherzig zusammenzusetzen spielerisch tatsächlich etwas auf dem Kasten hat.

    1
  8. ShadowTerror90 56670 XP Nachwuchsadmin 7+ | 02.11.2025 - 10:17 Uhr

    Ich finde Sonys Horizon Spiele absolut top,und ich würde auch durchaus diesen Klon mal testen wobei mir der Grafikstil(Fortnite ähnlich) nicht so abholt.

    2
  9. Katanameister 235020 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.11.2025 - 10:35 Uhr

    Ich persönlich denke, dass Sony etwas überreagiert, die verschwendete Energie könnte man ja mal in neue, innovative Spiele stecken, vorausgesetzt man ist noch in der Lage überhaupt so etwas zu produzieren 😉.

    0

