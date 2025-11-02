PlayStation 5: Tencent kontert Sony im Horizon-Klon-Prozess: Berühmtheit allein begründet kein Markenrecht

Im Rechtsstreit um Horizon und die Figur Aloy weist Tencent Sonys Markenansprüche zurück und betont, dass Bekanntheit keine rechtliche Markenidentität schafft

Im laufenden Rechtsstreit zwischen Sony und Tencent um den angeblichen Horizon-Klon Light of Motiram hat Tencent nun offiziell Stellung bezogen.

Das Unternehmen weist Sonys Vorwürfe zurück und argumentiert, dass „Berühmtheit keine Marke schafft“. Damit reagiert Tencent auf Sonys Behauptung, die von Guerrilla Games entwickelte Figur Aloy sei ein geschütztes Markenzeichen.

Tencent erklärt, dass die Figur Aloy zwar von vielen Spielern erkannt werde, Sony jedoch keinen ausreichenden Nachweis erbracht habe, dass Aloys Erscheinungsbild als rechtlich geschützte Marke außerhalb der Spiele verwendet werde.

Laut Tencent sei die Beschreibung von Aloys Kleidung, Accessoires oder Gesichtsbemalung zu allgemein, um eine markenrechtliche Identität zu begründen. Zudem habe Sony nicht belegt, dass die Figur Aloy als „Source Identifier“ – also als eindeutiges Herkunftsmerkmal im Handel – fungiere.

In den eingereichten Dokumenten betont Tencent, dass Charaktere, die innerhalb eines Spiels vorkommen, nicht automatisch markenrechtlich geschützt seien.

Die bloße Präsenz einer Spielfigur in Marketingmaterialien mache sie nicht zu einem Markenkennzeichen, genauso wenig wie andere Elemente des Spiels – etwa die postapokalyptische Welt oder die mechanischen Kreaturen in Horizon.

Darüber hinaus weist Tencent darauf hin, dass das Unternehmen nicht an der Vermarktung von Light of Motiram in den USA beteiligt gewesen sei und auch nicht an dem Treffen in San Francisco mit Sony teilgenommen habe.

Sony hatte zuvor in einer Gegenerklärung betont, dass Tencent versuche, Haftung durch eine undurchsichtige Unternehmensstruktur zu vermeiden. Das japanische Unternehmen führt an, dass Tencent Holdings sämtliche Spieleinnahmen und -schulden zentral ausweise und die Marke Tencent einheitlich zur Werbung nutze, ohne zwischen Tochtergesellschaften zu unterscheiden.

Der Streit zwischen Sony und Tencent um den angeblichen Horizon-Klon dürfte sich damit weiter zuspitzen. Im Zentrum steht die Frage, ob Videospielcharaktere wie Aloy markenrechtlich geschützt werden können – oder ob ihre Popularität allein nicht ausreicht, um einen rechtlichen Anspruch zu begründen.

