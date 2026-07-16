PlayStation 5: Trotz großer Rabattaktion: Sony steht wegen Digitalstrategie weiter in der Kritik

Mit Rabatten von bis zu 75 Prozent ist der PlayStation Summer Sale gestartet. Die Aktion läuft ab sofort bis 12. August und bietet zahlreiche reduzierte Spiele im PlayStation Store. Begleitet wird der Verkaufsstart jedoch erneut von deutlicher Kritik aus Teilen der Community.

Unter den Ankündigungen zum Summer Sale machen viele Spieler ihrem Unmut über Sonys geplanten Abschied von physischen Datenträgern Luft. In den sozialen Medien fordern einige Nutzer sogar dazu auf, die Rabattaktion zu boykottieren und keine digitalen Spiele zu kaufen.

Ein häufig genannter Kritikpunkt betrifft den Besitz digitaler Inhalte. Spieler erwerben beim Kauf eines digitalen Spiels in der Regel keine klassische Eigentumsrechte, sondern eine Nutzungslizenz. Kritiker befürchten deshalb, dass Inhalte künftig leichter aus Bibliotheken verschwinden oder nicht dauerhaft verfügbar bleiben könnten.

Als Beispiel wird dabei immer wieder auf die Entfernung von Hunderten Filmen aus einem PlayStation-Angebot verwiesen, obwohl diese zuvor von Nutzern erworben worden waren. Für viele Spieler ist dies ein Hinweis auf die Risiken einer vollständig digitalen Zukunft.

Ob sich die Kritik tatsächlich auf den Erfolg des Summer Sales auswirken wird, bleibt abzuwarten. Trotz der negativen Reaktionen in den sozialen Netzwerken dürfte die Rabattaktion für viele Spieler eine Gelegenheit sein, ihre digitale Spielesammlung günstiger zu erweitern.

Nah i will still with physical pic.twitter.com/PKfBUumUZm — kjngamer (@kjngamer) July 14, 2026