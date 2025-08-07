PlayStation 5: Trotz Schwierigkeiten hält Sony an Live-Service-Strategie fest

Im Rahmen einer Fragerunde zu den aktuellen Quartalszahlen hat Sonys Finanzvorständin Lin Tao eingeräumt, dass die Umstellung auf Live-Service-Spiele nicht vollständig reibungslos verläuft.

Sie verwies dabei auf die jüngsten Rückschläge wie die Einstellung von Concord im vergangenen Jahr sowie die Verschiebung von Marathon in diesem Jahr. Dennoch betonte sie, dass der strategische Wandel bereits messbare Fortschritte gezeigt habe.

Vor fünf Jahren hätten Live-Service-Titel im PlayStation-Portfolio kaum eine Rolle gespielt. Inzwischen trugen Spiele wie Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 sowie Destiny 2 von Bungie in stabiler Weise zu Umsatz und Gewinn bei.

Laut Tao machten Live-Service-Spiele im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres rund 40 % der Einnahmen aus dem Bereich First-Party-Software aus – für das Gesamtjahr erwartet Sony einen Anteil von 20–30 %.

Tao räumte ein, dass es noch viele Herausforderungen gebe und man aus bisherigen Fehlern lernen müsse. Ziel sei es, künftig Live-Service-Inhalte mit weniger Ressourcenverschwendung und effizienteren Entwicklungsprozessen zu veröffentlichen.

Die Live-Service-Strategie von Sony wurde zuletzt durch weitere Rückschläge belastet. So wurden laut Medienberichten und Bestätigung durch Sony Live-Service-Projekte bei Bend Studio und Bluepoint Games eingestellt.

Letzteres soll sich laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier um ein God of War-Spiel gehandelt haben. Trotz dieser Hürden hält Sony an der Ausrichtung fest und will langfristig auf das wachsende Marktpotenzial von Live-Service-Spielen nicht verzichten.