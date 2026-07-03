PlayStation 5: Über 24 Stunden keine Aktivität auf Social-Media nach Disc-Aus-Ankündigung

Sony zeigt nach der umstrittenen Ankündigung zum Disc-Aus 2028 kaum Aktivität auf seinen Social-Media-Kanälen.

Nach der kontrovers diskutierten Entscheidung, die Produktion physischer Spiele bis 2028 einzustellen, zeigt Sony auf seinen Social-Media-Kanälen ungewöhnlich geringe Aktivität.

Seit dem offiziellen Posting zur Ankündigung auf X (ehemals Twitter) hat der Konzern keine weiteren Beiträge veröffentlicht. Auch übliche Inhalte wie das wöchentliche PlayStation Plus Essential Update wurden nicht über die bekannten Social-Media-Kanäle geteilt, sondern ausschließlich über den offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht.

Auffällig ist zudem, dass weitere Inhalte zu aktuellen Spielen nicht über die zentralen PlayStation-Accounts verbreitet wurden. Ein Gameplay-Trailer zu Marvel Tokon: Fighting Souls, der unter anderem neue Moves von Iron Man zeigt, wurde lediglich über den offiziellen Account des Spiels veröffentlicht, nicht jedoch über den PlayStation-Kanal.

Laut Beobachtungen wurde die Aktivität auf Plattformen wie X, Facebook, Bluesky und Instagram seit der Ankündigung nicht mehr fortgesetzt. Auf YouTube hingegen wurden zwar vereinzelt neue Trailer veröffentlicht, diese stammen jedoch überwiegend von externen Publishern im Rahmen regulärer Marketing-Kampagnen.

Die Kommentarspalten unter den Videos werden derzeit stark von der Diskussion rund um das geplante Ende physischer Spiele dominiert.

Bereits in der Vergangenheit hatte Sony nach kontroversen Entscheidungen zeitweise die Social-Media-Aktivität reduziert. Ob es sich auch diesmal um eine bewusste Kommunikationspause handelt oder um eine strategische Neuausrichtung, ist bislang nicht bekannt.