PlayStation 5: Über 24 Stunden keine Aktivität auf Social-Media nach Disc-Aus-Ankündigung

Nach der kontrovers diskutierten Entscheidung, die Produktion physischer Spiele bis 2028 einzustellen, zeigt Sony auf seinen Social-Media-Kanälen ungewöhnlich geringe Aktivität.
Seit dem offiziellen Posting zur Ankündigung auf X (ehemals Twitter) hat der Konzern keine weiteren Beiträge veröffentlicht. Auch übliche Inhalte wie das wöchentliche PlayStation Plus Essential Update wurden nicht über die bekannten Social-Media-Kanäle geteilt, sondern ausschließlich über den offiziellen PlayStation-Blog veröffentlicht.
Auffällig ist zudem, dass weitere Inhalte zu aktuellen Spielen nicht über die zentralen PlayStation-Accounts verbreitet wurden. Ein Gameplay-Trailer zu Marvel Tokon: Fighting Souls, der unter anderem neue Moves von Iron Man zeigt, wurde lediglich über den offiziellen Account des Spiels veröffentlicht, nicht jedoch über den PlayStation-Kanal.
Laut Beobachtungen wurde die Aktivität auf Plattformen wie X, Facebook, Bluesky und Instagram seit der Ankündigung nicht mehr fortgesetzt. Auf YouTube hingegen wurden zwar vereinzelt neue Trailer veröffentlicht, diese stammen jedoch überwiegend von externen Publishern im Rahmen regulärer Marketing-Kampagnen.
Die Kommentarspalten unter den Videos werden derzeit stark von der Diskussion rund um das geplante Ende physischer Spiele dominiert.
Bereits in der Vergangenheit hatte Sony nach kontroversen Entscheidungen zeitweise die Social-Media-Aktivität reduziert. Ob es sich auch diesmal um eine bewusste Kommunikationspause handelt oder um eine strategische Neuausrichtung, ist bislang nicht bekannt.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Feiglinge.
Man erntet was man sät.
Besonders eine heilwegs engagierte Sony Ultras Szene.
Jahrzehntelang aufgebaut und in dieser Generation so ziemlich alles gebrochen was zu ihren Fans geführt hat, das rächt sich halt doppelt.
Genau das. Hoffentlich bleibt der Shitstorm und die Kritik noch lange erhalten.
Auf jeden Fall.
Die wissen einfach nicht mehr was ihre Kunden wollen.
So verhält man sich Kundenorientiert. 😀😀🤡
Die haben doch gar nicht viele Kunden. Die meisten Käufer sind Kultisten 😉
…auch wieder wahr. 😀
Erbärmliche Aktion, erst den Spielern so dreist in den Rücken fallen und dann sich komplett zurückziehen 👎.
Nicht akzeptabel und unverständlich. Da gibt es viel Aufklärungs-/Erklärungsarbeit
Hat jemand etwas anderes erwartet? Ich meine ernsthaft, Sony kommuniziert doch nie.
… Und fahren damit wie Nintendo ziemlich gut im Verhältnis zu MS.
Man hat also gedacht man kann wieder nen Arschmove abziehen ohne Gegenwind. Sony steigt ihr Erfolg wieder zu Kopf. Das ganze ist ja nicht das erste Mal.