PlayStation 5: Über 25 Millionen Konsolen ausgeliefert, Profit fällt um 49 %

Die PlayStation 5 verkauft sich weiterhin wie geschnitten Brot und warme Brötchen. Nun hat Sony verkündet, dass man weltweit über 25 Millionen Konsolen ausgeliefert hat, was mit einem Verkauf gleichzusetzen ist, da auch hier jede Konsole direkt bei einem wartenden Kunden landet. Die neuen Zahlen von Sony wurden bis zum 30. September 2022 (FY2022 Q2) ausgewertet.

Damit beläuft sich die Gesamtzahl der verkauften PS5-Konsolen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 (Half FY2022) auf 5,7 Millionen, was weit von Sonys unverändertem Ziel von 18 Millionen bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres im März 2023 entfernt ist.

Trotz einiger rückläufigen Zahlen hat Sony mit der „Game & Network Services Division“ im zweiten Quartal einen Umsatz von ca. 4,88 Mrd. US-Dollar verzeichnet, was einen Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Eine starke Leistung des Musik- und Bildbearbeitungsgeschäfts hat die Rückgänge bei den Spielen ausgeglichen.

Der Profit aus der Gaming-Sparte ist um satte 49 % eingebrochen. Grund sind die höhere Herstellungskosten, Investitionen in neue Spielentwicklungen, die Übernahme von verschiedenen Studios und negative Auswirkungen der Wechselkurse, die einen hohen Anteil der Kosten in USD widerspiegeln.

Spiele für PS4 und die PS5 wurden in diesem Quartal zusammen 62,5 Millionen Mal verkauft. Dies ist ebenfalls ein Rückgang von 13,9 Millionen im gleichen Zeitraum des letzten Geschäftsjahres, in dem 76,4 Millionen Software-Einheiten verkauft wurden. Die Verkäufe von 1st-Party-Spielen beliefen sich auf 6,7 Millionen, was einem Rückgang von 900.000 gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber das dürfte God of War Ragnarok ziemlich bald wieder ausbügeln.

Auch die monatlich aktiven Nutzer und PlayStation Plus Abonnenten sind zurückgegangen. Das zweite Quartal in Folge verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang bei der Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten und der monatlich aktiven Nutzer des PlayStation Network.

Rund 2 Millionen Nutzer hat Sony verloren, seitdem man PlayStation Plus überarbeitet hat.

Die Gesamtzahl der PlayStation Plus-Nutzer lag im zweiten Quartal bei 45,4 Millionen, gegenüber 47,3 Millionen im vorherigen Quartal. Die monatlichen aktiven User (MAU) fielen von 104 Millionen auf 102 Millionen, was den niedrigsten Stand seit der Berichterstattung von Sony Anfang 2020 darstellt.