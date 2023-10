PlayStation 5: Über 25 Millionen Verkäufe allein dieses Jahr geplant

Autor:, in / PlayStation 5

In den vergangenen Wochen kündigte Sony an, seine Konsolen sowie das Zubehör preislich zu erhöhen. Trotzdem ist das japanische Unternehmen optimistisch, was die Abverkäufe für dieses Geschäftsjahr und vor allem Weihnachten angeht.

Laut dem Head of Business Operations von Sony, Eric Lempel, ist das Ziel von 25 Millionen verkauften Konsolen realistisch. Schließlich mangelte es der fünften Generation der PlayStation seit der Veröffentlichung vor drei Jahren an Verfügbarkeit.

Die Probleme in der Produktion und Lieferung scheint Sony in den Griff bekommen zu haben. Dieses Jahr wäre somit das Erste, über das die PlayStation 5 großflächig zu kaufen wäre.

Eric Lempel sagte: „Diese Weihnachtszeit ist die erste Weihnachtssaison, in der wir in allen Regionen mit der PlayStation 5 voll ausgestattet sein werden.“ „Wir sind bereits 2020 gestartet. Wir litten unter den gleichen Problemen in der Lieferkette, mit denen alle zu kämpfen hatten. Leider waren wir nicht in der Lage, die PlayStation 5 an jeden Verbraucher zu liefern, der eine wollte.“

Dank der Verfügbarkeit rechnet Sony jetzt mit einem neuen Verkaufsrekord, welches noch in diesem Geschäftsjahr erreicht werden soll. Dank der Blockbuster-Veröffentlichung Spider-Man 2, dessen PS5-Bundles und möglichen weiteren Konsolen-Bundles mit Call of Duty: Modern Warfare III stehen die Chancen gut, dass das ehrgeizige Ziel tatsächlich erreicht wird.