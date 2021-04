PlayStation 5: Über 7,8 Millionen verkaufte Konsolen

Autor:, in / PlayStation 5

Aktuelle Zahlen zur PlayStation-Hardware bescheinigen Sony trotz der Corona-Krise und den daraus resultierenden Lieferengpässen einen erfolgreichen Verkauf bei PlayStation 5-Konsolen.

Bis zum 31. März 2021 hat Sony laut Finanzbericht demnach 7,8 Millionen PlayStation 5-Konsolen verkauft. Allein im ersten Quartal zwischen Januar und März waren es 3,3 Millionen verkaufte Konsolen.

Auch die Anzahl der PlayStation Plus-Abonnenten stieg an. So verzeichnete man ein Plus von 14,7 % im Vergleich zum Vorjahr und kommt auf 47,6 Millionen Abonnenten.

Die PlayStation-Sparte bringt Sony einen operativen Gewinn für das Geschäftsjahr 2020 von 3,14 Milliarden US-Dollar ein.