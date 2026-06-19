PlayStation 5: Über 84 Prozent der Verkäufe 2026 stammen aus dem alten Spielekatalog

Neue Auswertungen zeigen, dass PlayStation im Jahr 2026 bislang mehr als 10 Millionen Exemplare von First- und Second-Party-Spielen auf PlayStation 5 und PS4 verkauft hat, wobei der überwiegende Teil der Verkäufe auf ältere Titel entfällt. Lediglich rund 16 Prozent der abgesetzten Einheiten stammen demnach von Spielen, die 2026 veröffentlicht wurden.

Den Spitzenplatz unter Sonys eigenen Veröffentlichungen belegt laut Alinea Analytics der Titel Ghost of Yōtei. Das Actionspiel führt sowohl bei den im Jahr 2026 verkauften Einheiten als auch beim erzielten Umsatz. Seit Jahresbeginn sollen rund 1,1 Millionen Exemplare verkauft worden sein, was einem Umsatz von etwa 77,6 Millionen US-Dollar entspricht. Nach seiner Veröffentlichung im Oktober 2025 befindet sich der Titel laut den Schätzungen auf Kurs in Richtung von fünf Millionen verkauften Einheiten insgesamt.

Einen weiteren starken Dauerbrenner stellt Gran Turismo 7 dar. Die Rennsimulation konnte allein 2026 weitere 835.000 Verkäufe verbuchen. Seit dem Start im Jahr 2022 nähert sich das Spiel damit der Marke von zwölf Millionen verkauften Exemplaren. Zwar haben zeitweise deutliche Preisnachlässe zur Nachfrage beigetragen, dennoch bleibt Gran Turismo 7 eines der erfolgreichsten Langzeitprodukte im PlayStation-Portfolio.

Auch Marvel’s Spider-Man 2 setzt seinen Verkaufserfolg fort. Für das laufende Jahr werden rund 699.000 zusätzliche Verkäufe und ein Umsatz von etwa 41 Millionen US-Dollar geschätzt. Der Großteil dieser Verkäufe erfolgte noch vor der Aufnahme in PlayStation Plus Extra im Februar. Insgesamt soll das Spiel seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2023 bereits rund 1,2 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert haben.

Zu den größten Überraschungen zählt weiterhin Astro Bot. Der Plattformer konnte 2026 bereits mehr als 600.000 weitere Exemplare verkaufen und nähert sich damit einer Lebenszeitverkaufszahl von rund 4,3 Millionen Einheiten.

Besonders auffällig ist die Überschneidung mit Astro’s Playroom, das auf jeder PS5 vorinstalliert ist. Die Daten deuten darauf hin, dass viele neue Konsolenbesitzer nach ersten Erfahrungen mit dem kostenlosen Titel anschließend zu Astro Bot greifen. Darüber hinaus überschneiden sich die Spielerschaften regelmäßig mit populären Titeln wie Fortnite, Roblox und Minecraft, was die starke Positionierung der Marke im familienfreundlichen Segment unterstreicht.

Die Analyse verweist zudem auf einen langfristigen Wandel im Markt. Während Neuveröffentlichungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen, gewinnen ältere Spiele zunehmend an Bedeutung. Moderne AAA-Titel konkurrieren nicht mehr nur mit aktuellen Veröffentlichungen, sondern auch mit etablierten Spielen früherer Jahre, die oftmals deutlich günstiger erhältlich sind und technisch weiterhin überzeugen können.

Zusätzlichen Rückenwind könnte eine mögliche neue PlayStation-Handheld-Plattform liefern. Beobachter sehen Parallelen zum Steam Deck, das den Verkauf älterer Spiele auf dem PC-Markt erneut angekurbelt hat. Ein mobiles PlayStation-System könnte Sonys umfangreichen Spielekatalog ebenfalls zu einer noch wichtigeren Umsatzquelle machen.

Die Entwicklung erinnert an Nintendos Strategie, erfolgreiche Titel über viele Jahre hinweg relevant und preislich stabil zu halten. Laut den aktuellen Daten wird deutlich, dass ältere Spiele zunehmend zu einem entscheidenden wirtschaftlichen Faktor werden. Für Publisher könnte die erfolgreiche Vermarktung bestehender Kataloge in den kommenden Jahren ebenso wichtig werden wie die Veröffentlichung neuer Blockbuster.