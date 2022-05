PlayStation 5: Übernahme-Strategie von SONY noch lange nicht beendet

Wie andere große Gaming-Unternehmen stärkte auch SONY in den vergangenen Monaten sein Portfolio durch diverse Übernahmen.

Bluepoint Games, Valkyrie Entertainment, Housemarque, Firesprite, Haven Studios und Destiny-Entwickler Bungie gehören mittlerweile dem japanischen Unternehmen an. Zusätzlich wurden große Investitionen unter anderem in Discord und Devolver Digital getätigt.

Während eines Geschäftsbriefings gab SIE-Chef Jim Ryan an, dass diese Vorgehensweise dazu diene, die Stärke der PlayStation Studios auszubauen und weiteren Sachverstand hinzuzugewinnen:

„Der Zweck dieser Investitionen besteht darin, die Kernstärke der PlayStation Studios zu verbessern, aber auch Know-how in Bereichen der Spieleentwicklung zu erwerben, in denen wir in der Vergangenheit keine nennenswerte Präsenz hatten. Die geplante Bungie-Partnerschaft ist ein großartiges Beispiel für Letzteres.“

Zudem wiederholte Ryan einmal mehr, dass die Übernahme-Strategie des Unternehmens noch nicht beendet sei und man weiterhin nach potenziellen Zielen suche, welche dem von SONY aktuell verfolgten Vorgehen zuträglich seien:

„Während wir von unserer historischen Spielentwicklungsstrategie zu einer viel breiteren Marktreichweite übergehen, als wir sie aktuell haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass externe Anreize erforderlich sein werden, um uns zu helfen, diese Träume zu verwirklichen. Und in dem Maße, in dem potenzielle Ziele zu unserer Strategie passen, in dem Maße, in dem potenzielle Ziele es uns ermöglichen, die Umsetzung unserer Strategie zu beschleunigen, werden wir sicherlich weitere M&A-Aktivitäten in Betracht ziehen, um unser Geschäftsportfolio zu ergänzen.“