PlayStation 5: Überraschung im PS-Store – Black Ops 1 und 2 verkaufen sich besser als GTA 6

Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II sorgen derzeit für eine Überraschung im PlayStation Store. Die beiden Neuveröffentlichungen beziehungsweise Portierungen haben Grand Theft Auto VI (GTA 6) überholt und führen aktuell die Bestseller-Charts der digitalen PlayStation-Verkaufsplattform an.
Damit gelingt den beiden Klassikern ein bemerkenswerter Erfolg. Obwohl GTA 6 weiterhin zu den meistdiskutierten und erfolgreichsten Spielen des Jahres zählt, konnten sich die Black-Ops-Portierungen kurzfristig an die Spitze der Verkaufsrangliste setzen.
Die hohe Nachfrage dürfte vor allem auf die Rückkehr zweier der beliebtesten Call-of-Duty-Kampagnen sowie den anhaltenden Erfolg des Zombies- und Mehrspieler-Modus zurückzuführen sein. Viele Fans nutzen die Gelegenheit, die Klassiker auf aktueller Hardware erneut zu erleben.
Wie lange sich Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II an der Spitze halten können, bleibt abzuwarten. Derzeit liegen beide Titel jedoch vor GTA 6 und führen die Verkaufscharts des PlayStation Stores an.
23 Kommentare AddedMitdiskutieren
CoD ist CoD.
Das die beiden Titel so performen 🤣 Wahnsinn alt aber geil. Die alten Teile würde ich dem aktuellen CoD auch vorziehen 😉
Sehr Abwechslungsreich unsere Playstation Freunde, von CoD zu GTA und FIFA bzw FC von EA Sports, mehr brauchen sie nicht.
Wahre Gamer wissen, was gut ist 😅.
Die Filmspiele mit mangelndem Gameplay fehlen noch.
Nimmt man dann noch Assassin’s Creed IV: Black Flag dazu, ein Spiel der „alten Schule“, das ohne aufgesetzte Agenda Debatten einfach auf gutes Gameplay, Atmosphäre und Spielspaß gesetzt hat, ergibt sich für mich ein klares Bild.
Viele aktuelle Spieleentwicklungen scheinen immer häufiger an der eigentlichen Zielgruppe vorbeizugehen. Der Erfolg dieser älteren Titel zeigt dagegen, dass viele Spieler vor allem starke Spiele mit gutem Gameplay, einer überzeugenden Geschichte und einer stimmigen Welt wollen.
Und keine Friede Freude Eierkuchenland, mit Dialogen für 14 Jährige Teenagern und Brustnarben in einen Fantasy Spiel , wo es Zauber und Co gibt…
Das ist irgendwie schon ein Armutszeugnis für viele neue Spiele, früher waren die meisten Spiele einfach besser.
Glückwunsch Microsoft.
Eigentlich garnicht so verwunderlich – Wer vorbestellen wollte (warum auch immer) wird dies auch schon getan haben und BO 1+2 haben welche der stärksten Kampagnen der Reihe.
Ich habe noch nicht vorbestellt, es eilt ja nicht. Ich warte bis richtiges Gameplay zu sehen ist
Da klingelt die Kasse bei Microsoft, gehört auch zu den besten CoD s.