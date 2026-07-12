PlayStation 5: Überraschung im PS-Store – Black Ops 1 und 2 verkaufen sich besser als GTA 6

Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II sorgen derzeit für eine Überraschung im PlayStation Store. Die beiden Neuveröffentlichungen beziehungsweise Portierungen haben Grand Theft Auto VI (GTA 6) überholt und führen aktuell die Bestseller-Charts der digitalen PlayStation-Verkaufsplattform an.

Damit gelingt den beiden Klassikern ein bemerkenswerter Erfolg. Obwohl GTA 6 weiterhin zu den meistdiskutierten und erfolgreichsten Spielen des Jahres zählt, konnten sich die Black-Ops-Portierungen kurzfristig an die Spitze der Verkaufsrangliste setzen.

Die hohe Nachfrage dürfte vor allem auf die Rückkehr zweier der beliebtesten Call-of-Duty-Kampagnen sowie den anhaltenden Erfolg des Zombies- und Mehrspieler-Modus zurückzuführen sein. Viele Fans nutzen die Gelegenheit, die Klassiker auf aktueller Hardware erneut zu erleben.

Wie lange sich Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops II an der Spitze halten können, bleibt abzuwarten. Derzeit liegen beide Titel jedoch vor GTA 6 und führen die Verkaufscharts des PlayStation Stores an.