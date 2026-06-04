PlayStation 5: UK-Charts: PS5-Verkäufe brechen ein, Xbox holt deutlich auf

Auf dem britischen Konsolenmarkt hat sich das Kräfteverhältnis im Mai 2026 spürbar verändert. Während die Verkaufszahlen der PlayStation 5 deutlich zurückgingen, konnte die Xbox Series X|S im Vergleich zum Vormonat zulegen.

Aktuellen Marktdaten zufolge sanken die PS5-Verkäufe im Mai um rund 50 Prozent. Trotz des Rückgangs blieb die Konsole knapp vor der Xbox Series X|S, der Vorsprung soll jedoch lediglich etwa 400 verkaufene Einheiten betragen haben.

Die Xbox-Plattform verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von rund 12 Prozent. Als möglicher Faktor wird der Erfolg von Forza Horizon 6 genannt, das als Konsolenexklusivtitel zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Xbox-Hardware gelenkt haben dürfte.

An der Spitze des britischen Konsolenmarktes stand im Mai jedoch eine andere Plattform. Die Nintendo Switch 2 sicherte sich laut den aktuellen Zahlen mit deutlichem Abstand den ersten Platz und führte die Hardware-Verkaufscharts souverän an.

Die Entwicklung zeigt, wie stark sich exklusive Spiele, neue Hardware-Veröffentlichungen, Preiserhöhungen und saisonale Marktbewegungen auf die Verkaufszahlen der Konsolenhersteller auswirken können.