PlayStation 5: UK-Charts: PS5-Verkäufe brechen ein, Xbox holt deutlich auf

Auf dem britischen Konsolenmarkt hat sich das Kräfteverhältnis im Mai 2026 spürbar verändert. Während die Verkaufszahlen der PlayStation 5 deutlich zurückgingen, konnte die Xbox Series X|S im Vergleich zum Vormonat zulegen.
Aktuellen Marktdaten zufolge sanken die PS5-Verkäufe im Mai um rund 50 Prozent. Trotz des Rückgangs blieb die Konsole knapp vor der Xbox Series X|S, der Vorsprung soll jedoch lediglich etwa 400 verkaufene Einheiten betragen haben.
Die Xbox-Plattform verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von rund 12 Prozent. Als möglicher Faktor wird der Erfolg von Forza Horizon 6 genannt, das als Konsolenexklusivtitel zusätzliche Aufmerksamkeit auf die Xbox-Hardware gelenkt haben dürfte.
An der Spitze des britischen Konsolenmarktes stand im Mai jedoch eine andere Plattform. Die Nintendo Switch 2 sicherte sich laut den aktuellen Zahlen mit deutlichem Abstand den ersten Platz und führte die Hardware-Verkaufscharts souverän an.
Die Entwicklung zeigt, wie stark sich exklusive Spiele, neue Hardware-Veröffentlichungen, Preiserhöhungen und saisonale Marktbewegungen auf die Verkaufszahlen der Konsolenhersteller auswirken können.
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Nur 400 Konsolen Unterschied, das ist krass, wird in Sonydeutschland nicht passieren, da hat im besten Fall Nintendo eine Chance