PlayStation 5: Uncharted bisher Sonys schwächste PC-Veröffentlichung

Autor:, in / PlayStation 5

In Sachen Spielerzahlen ist Uncharted: The Legacy of Thieves Collection aktuell die bisher schwächste PC-Veröffentlichung von Sony.

Wie aus Daten von SteamDB hervorgeht, können die Spielerzahlen von Uncharted: The Legacy of Thieves Collection nicht mit denen vormals für den PC veröffentlichter First-Party Playstation-Spiele mithalten. Ein Platz in den Steam Top 100 blieb der Action-Adventure-Sammlung ebenfalls verwehrt.

Mit einem Spitzenwert von 10.851 Spielern muss sich Abenteurer Nathan Drake im Vergleich zu den PC-Starts von Days Gone (27.000), Horizon Zero Dawn (56.000), Spider-Man (66.000) und God of War (73.000) deutlich geschlagen geben.

Allerdings scheint die PC-Version von Uncharted: The Legacy of Thieves Collection auch einen ungünstigen Zeitpunkt für den Start gewählt zu haben. Spiele wie Gotham Knights, A Plague Tale: Requiem und die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare II stellten während der letzten Woche eine ziemlich prominente Konkurrenz dar.

Gemeinsam mit Dauerbrennern wie Counter Strike und Dota sorgten die neu veröffentlichten Titel mit mehr als 30 Millionen Spielern für das größte Steam-Wochenende in Bezug auf gleichzeitig aktive Spieler jemals.