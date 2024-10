PlayStation 5: Until Dawn Remake: Zum Start weniger Spieler als Concord

Anfang des Monats veröffentlichten SONY und Ballistic Moon ihr Remake zum Horrorspiel Until Dawn für PlayStation 5 und PC. Auch aufgrund einiger technischen Probleme konnte das Remake zum Start auf Steam nur 2.607 zeitgleich aktive Spieler verzeichnen.

Auf der PlayStation 5 scheint es nicht viel besser auszusehen. Einem Bericht von TrueTrophies zufolge, dem Daten von über 3,1 Millionen aktiven PSN-Accounts zugrunde liegen, spielten zum Start sogar 28 Prozent weniger Spieler auf der PlayStation 5 als den Helden-Shooter Concord im vergleichbaren Zeitraum.

Concord erschien im August für PlayStation 5 und PC und stellte sich für SONY als katastrophaler Flop heraus. Knapp zwei Wochen nach dem Start entschied man sich, die Server offline zu nehmen, das Spiel aus den Stores zu entfernen und Käufer zu entschädigen. Zuletzt gab es aber Hinweise auf eine mögliche Rückkehr.

The Last of Us Part 2 Remastered, das die größte Singleplayer-Veröffentlichung auf PlayStation 5 des Jahres darstellt, konnte laut dem Bericht zum Start ganze 98,5 Prozent mehr Spieler verzeichnen als das Until Dawn Remake.