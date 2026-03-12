PlayStation 5: „Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen“ – Ex-PlayStation-Entwickler packt aus

Valve-Hardware könnte für Sony zum Problem werden!

Die Strategie von Sony, einige PlayStation-Spiele nicht mehr für PC zu veröffentlichen, sorgt derzeit für Diskussionen in der Branche.

Laut einem Bericht des bekannten Journalisten Jason Schreier sieht Sony PC-Veröffentlichungen teilweise als potenziellen Faktor, der die Marke PlayStation schwächen und PS5-Verkäufe beeinflussen könnte.

Während Multiplayer-Spiele weiterhin auf mehreren Plattformen erscheinen sollen, könnten Singleplayer-Titel künftig stärker an die PlayStation-Plattform gebunden bleiben.

Ein ehemaliger Entwickler von Bluepoint Games bringt nun eine weitere mögliche Erklärung ins Spiel.

Steam Deck und Steam Machine als mögliche Auslöser

Der frühere Head of Technology bei Bluepoint, Peter Dalton, vermutet, dass nicht nur klassische Konsolenhersteller eine Rolle spielen könnten. Seiner Meinung nach könnte auch Valve mit seiner Hardwarestrategie zunehmend zu einem wichtigen Wettbewerber werden.

Mit dem Erfolg des Steam Deck und möglichen zukünftigen Geräten wie einer neuen Steam Machine könnte sich laut Dalton ein eigenes Steam-basiertes Konsolen-Ökosystem entwickeln.

Dalton äußerte: „Es wäre ziemlich ironisch, wenn Valve nach Jahrzehnten klassischer Konsolenrivalität letztlich den Konsolenkrieg gewinnen würde.“

PC als „Konsolen-Alternative“

Dalton erklärt, dass Konsolen traditionell deshalb existieren, weil sie eine einfachere und günstigere Alternative zu Gaming-PCs darstellen. Sollte Valve jedoch eine Hardware anbieten, die eine konsoleähnliche Erfahrung mit Zugriff auf die komplette PC-Spielebibliothek ermöglicht, könnte das den Wettbewerb deutlich verändern.

In diesem Szenario könnte ein Steam-basiertes Gerät laut Dalton Konsole und PC miteinander verschmelzen:

einfache Bedienung wie bei einer Konsole

Zugriff auf den gesamten PC-Spielemarkt

große Steam-Bibliothek (inkl. Sony-Spiele)

Wahre Auswirkungen auf Sonys PC-Strategie

Sollte sich ein solches Steam-Ökosystem etablieren, könnte es für Sony problematisch werden, alle PlayStation-Spiele später oder zeitgleich auf PC zu veröffentlichen.

Denn ein Gerät mit Steam-Zugang und Konsolenkomfort könnte Spielern ermöglichen, sowohl PC-Titel als auch potenzielle PlayStation-PC-Portierungen auf einer einzigen Plattform zu spielen.

Ob Sony seine PC-Strategie tatsächlich aufgrund von Valve anpasst, bleibt Spekulation. Klar ist jedoch, dass Steam Deck, die neue Steam-Hardware und die zunehmende Verschmelzung von PC- und Konsolenökosystemen die Dynamik des Marktes verändern werden.