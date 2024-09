PlayStation 5: Verkäufe der Pro-Version auf PS4P-Niveau sagt Analyst voraus

Autor:, in / PlayStation 5

Nach der gestrigen Vorstellung der PlayStation 5 Pro dürften so manchem Spieler, egal auf welcher Plattform, die Kinnlade angesichts des Preises heruntergefallen sein.

SONY wird die PlayStation 5 Pro zur Markteinführung am 7. November zu einem stolzen Preis von 799,99 Euro (UVP) in den Handel bringen.

Piers Harding-Rolls, Research Director für Spiele bei Ampere Analysis, hat die Reaktionen nach Bekanntgabe des Preises verfolgt und sich dazu geäußert.

„Der Preis der PS5 Pro wird unweigerlich zu vielen Kommentaren führen. Der Preisunterschied zwischen der PS5 und der PS5 Pro liegt zwischen 40-50%, was deutlich mehr ist als der Unterschied zwischen der PS4 und der PS4 Pro bei der Einführung“, so Harding-Rolls. „In den USA wurde die PS4 Pro für 399 Dollar auf den Markt gebracht, während die Slim-PS4 zu diesem Zeitpunkt 299 Dollar kostete, was einem Preisunterschied von 33% entspricht. Darüber hinaus hatte die Slim-PS4 einen Verkaufspreis von 299 US-Dollar, nachdem der ursprüngliche PS4-Einführungspreis von 399 US-Dollar gefallen war.“

Für PlayStation-Enthusiasten sei der Preis ohnehin nicht so wichtig, wie er weiter ausführt. Der Preis sei auf mangelnde Konkurrenz in der Mitte des Zyklus, Inflation in der Lieferkette und die Strategie zum Schutz der eigenen Marge zurückzuführen.

„Wir erwarten, dass der Preis die Nachfrage bei einigen Verbrauchern dämpfen wird, aber für PlayStation-Enthusiasten ist der Preis weniger wichtig.“ „Die Preisgestaltung der PS5 Pro spiegelt Sonys angepasste Strategie zum Schutz seiner Marge wider, im Allgemeinen die Inflation in der Lieferkette und das Fehlen eines direkten Konkurrenten für sein Upgrade in der Mitte des Zyklus im Vergleich zur letzten Generation (wo Microsoft die Xbox One X vorbereitete).“ „Das Fehlen von Konkurrenz bedeutet, dass es für Sony eine leichtere Entscheidung ist, mit einem höheren Preis zu arbeiten, um die bestehenden Margen zu schützen. Für die meisten potenziellen PS5-Konsumenten wird die Standard-Edition den preislichen Sweet Spot darstellen.“