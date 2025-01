PlayStation 5: Versagen von Concord Grund für gestrichene Projekte – Gerücht

Der Misserfolg von Concord, einem von Firewalk Studios entwickelten Live-Service-Spiel, hat Sony dazu veranlasst, seine Strategie für Live-Service-Projekte grundlegend zu überdenken.

Das Spiel wurde nach nur zwei Wochen vom Markt genommen, nachdem es lediglich etwa 25.000 Einheiten verkauft hatte.

Jeff Grubb von GiantBomb berichtete, dass Sony von Concord immer noch „geschockt“ ist und „jedes Studio aufsucht, um jedes Projekt neu zu bewerten“.

„Sony ist von Concord geschockt, und jetzt gehen sie zu jedem Studio und bewerten jedes Projekt neu. Wenn es sich um ein Live-Service-Projekt handelt, gibt es eine Menge Reibungen, die verhindern, dass es eine Chance bekommt, veröffentlicht zu werden.“

Infolge dieses Fehlschlags hat Sony mehrere Live-Service-Projekte eingestellt, darunter ein unangekündigtes God of War-Spiel von Bluepoint Games und ein weiteres Projekt von Bend Studio, wie wir bereits berichtet haben. Trotz dieser Einstellungen bleiben beide Studios bestehen, und es wird daran gearbeitet, die Auswirkungen auf das Geschäft und die Beschäftigung zu minimieren.

Jeff Grubb berichtet hierzu, dass dies die wichtigsten Projekte der beiden Studios waren. Neben Concord gesellen sich dazu noch abgesagte Multiplayer-Titel für The Last of Us und Marvel’s Spider-Man, der gerüchteweise angekündigte Twisted Metal-Reboot und das Fantasy-RPG von Sony London.

Ursprünglich plante Sony, bis März 2026 zwölf neue Live-Service-Spiele zu veröffentlichen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen wird diese Strategie jedoch komplett neu bewertet, insbesondere auf einem Markt, der von etablierten Spielen wie Fortnite dominiert wird.

Sony will also einen Absturz wie mit Concord um jeden Preis verhindern.