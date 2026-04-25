PlayStation 5: Video zeigt DRM-Spielsperre nach 30 Tagen

Berichte aus der Community deuten auf ein neues DRM-System für PlayStation 5 und PlayStation 4 hin, das digitale Spiele an regelmäßige Online-Überprüfungen koppelt.

Gerüchte um ein mögliches DRM-System für PlayStation 5 sorgt derzeit für Aufmerksamkeit innerhalb der PlayStation-Community.

Demnach können digitale Spiele auf PlayStation 5 und PlayStation 4 künftig nur noch eingeschränkt ohne Internetverbindung nutzbar sein.

Im Zentrum der Berichte steht ein angeblicher Mechanismus, der für neu gekaufte digitale Titel einen verpflichtenden Online-Check innerhalb von 30 Tagen vorsieht. Erfolgt diese Verifizierung nicht, soll das jeweilige Spiel laut aktuellen Informationen nicht mehr starten, da die Lizenz als ungültig eingestuft wird.

Betroffen wären demnach ausschließlich neue Käufe (schätzungsweise ab März 2026), während ältere digitale Inhalte offenbar nicht rückwirkend unter diese Regelung fallen sollen. Offizielle Bestätigungen seitens Sony oder des PlayStation Network liegen bislang nicht vor.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema jetzt durch ein kursierendes Video, in dem ein Spieler den Zugriff auf seine im März erworbenen digitalen Spiele verliert, nachdem er über einen Zeitraum von 30 Tagen offline war.

„Mein Menü ist auf Vietnamesisch, und die zwei Spiele, die ich im März gekauft habe, Silent Hill F und Star Wars, funktionieren nicht mehr, weil ich über 30 Tage offline war. FFantasy, ein Spiel, das ich letztes Jahr gekauft habe, funktioniert normal, und alle Spiele sind auf demselben Konto.“

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Die aktuelle Informationslage basiert ausschließlich auf Community-Berichten und nicht bestätigten Hinweisen, während eine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen DRM-System von Sony zur PlayStation weiterhin aussteht.