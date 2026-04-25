PlayStation 5: Video zeigt DRM-Spielsperre nach 30 Tagen

Gerüchte um ein mögliches DRM-System für PlayStation 5 sorgt derzeit für Aufmerksamkeit innerhalb der PlayStation-Community.
Demnach können digitale Spiele auf PlayStation 5 und PlayStation 4 künftig nur noch eingeschränkt ohne Internetverbindung nutzbar sein.
Im Zentrum der Berichte steht ein angeblicher Mechanismus, der für neu gekaufte digitale Titel einen verpflichtenden Online-Check innerhalb von 30 Tagen vorsieht. Erfolgt diese Verifizierung nicht, soll das jeweilige Spiel laut aktuellen Informationen nicht mehr starten, da die Lizenz als ungültig eingestuft wird.
Betroffen wären demnach ausschließlich neue Käufe (schätzungsweise ab März 2026), während ältere digitale Inhalte offenbar nicht rückwirkend unter diese Regelung fallen sollen. Offizielle Bestätigungen seitens Sony oder des PlayStation Network liegen bislang nicht vor.
Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema jetzt durch ein kursierendes Video, in dem ein Spieler den Zugriff auf seine im März erworbenen digitalen Spiele verliert, nachdem er über einen Zeitraum von 30 Tagen offline war.
„Mein Menü ist auf Vietnamesisch, und die zwei Spiele, die ich im März gekauft habe, Silent Hill F und Star Wars, funktionieren nicht mehr, weil ich über 30 Tage offline war. FFantasy, ein Spiel, das ich letztes Jahr gekauft habe, funktioniert normal, und alle Spiele sind auf demselben Konto.“
Das Video könnt ihr euch hier anschauen:
— nicky Nhox (@NNhox65692) April 25, 2026
Die aktuelle Informationslage basiert ausschließlich auf Community-Berichten und nicht bestätigten Hinweisen, während eine offizielle Stellungnahme zu einem möglichen DRM-System von Sony zur PlayStation weiterhin aussteht.
53 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hoffe wirklich , das es nur ein Gerücht bleibt .
Sowas ist absolut unnötig .
Die Käufer sollten selbst entscheiden wann sie online gehen und nicht dazu gezwungen werden , nur um ihre erworbenen Spiele behalten zu dürfen.
Der Slogan „This is for the Players“ war wirklich unpassend gewählt , bei solch einem Verhalten wie Sony ihn an den Tag legt.
Erworbene Lizenzen wie oft noch….!!!
„Erworbene Lizenzen“
Na dann ist alles ja gut?
Wie kann man sowas verteidigen? Das ist halt kundenunfreundlich
PlayStation-Spielelizenzen sind persönliche, nicht übertragbare Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch, die laut Softwarenutzungsbedingungen und EULA gelten. Digitale Spiele sind an das PSN-Konto gebunden, der Weiterverkauf ist untersagt. Neuere Firmware-Updates können eine Online-Validierung alle 30 Tage erfordern. Lizenzprobleme (Schloss-Symbol) können über die Funktion „Lizenzen wiederherstellen“ in den Einstellungen gelöst
Das hat mir Google Gimini rausgesucht direkt von playstation.com
So und wer liest sich solche Bedingungen durch beim Kauf wahrscheinlich niemand also selbst Schuld!!!
Wird den allermeisten wahrscheinlich gar nicht auffallen, wer ist denn schon mehr als 30 Tage offline mit seiner Konsole
Leute die vieleicht gerade mal eine Pause vom zocken einlegen oder andere Dinge vorang vor dem zocken haben?
Es gibt genug Gründe mal eine zeitlang von der Konsole / PC weg zu bleiben. ( Krankheit, Unfall, Private Probleme , Famile such es dir aus )
Na Super habe mir vorgestern 2 Spiele Digital gekauft. Das heißt wenn ich im Ausland lange weg bin, verliere ich nach 30 Tagen die Spiele wenn ich nicht online komme? 🤦🏻♂️
Nein du gehst wenn es soweit kommt… kurz online… Und stellst somit die Lizenz wiederher…