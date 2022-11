PlayStation 5: War im Oktober bestverkaufte Konsole in den USA

Von der NPD Group gibt es neue Zahlen zur Hardware für den amerikanischen Markt.

Laut dem Analysten Mat Piscatella fielen die Dollarverkäufe bei Videospiel-Hardware in den USA im Vergleich zum Vorjahr im Oktober 2022 um 10 %, auf 424 Millionen Dollar.

Prozentualer Zuwachs im zweistelligen Bereich bei den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S wurden weiterhin durch Rückgänge bei anderen Plattformen ausgeglichen.

Die PlayStation 5 war im Oktober 2022 in den USA die bestverkaufte Konsole sowohl in Stückzahlen als auch in Dollar. Xbox Series X|S konnte in beiden Bereichen den zweiten Platz für sich beanspruchen.

Für das Weihnachtsgeschäft stellt Microsoft gestern erst das Xbox Series S Gilded Hunter Bundle mit Konsole und digitalen Inhalten vor, das Ende November im Markt eingeführt wird.