PlayStation 5: Warum ist das PS5 Disc Drive plötzlich limitiert? Neue Regel sorgt für Fragen bei Fans

Sony hat den Kauf des externen Disc Drives für die PlayStation 5 über den eigenen Direktvertrieb eingeschränkt. Laut aktualisierten Angaben im PlayStation Direct-Store ist der Kauf des Laufwerks aktuell auf ein Exemplar pro Bestellung begrenzt.
Das Disc Drive wird insbesondere von Besitzern der PS5 Digital Edition sowie der PS5 Pro genutzt, um physische Spiele abspielen zu können. Durch die neue Limitierung können Kunden pro Bestellung nur noch ein Gerät erwerben. Zusätzlich können laut Store-Hinweisen auch Haushaltsbeschränkungen gelten.
Als Begründung nennt Sony eine „hohe Nachfrage“. Weitere Details dazu, warum die Verfügbarkeit aktuell so stark eingeschränkt ist oder wie lange die Begrenzung bestehen bleibt, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert.
Die Maßnahme betrifft damit vor allem Spieler, die ihre digitale Konsole nachträglich um die Möglichkeit erweitern wollen, physische Discs zu nutzen. Ob es sich um eine kurzfristige Schutzmaßnahme für den Lagerbestand oder eine längerfristige Verkaufsstrategie handelt, ist derzeit nicht bekannt.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Haha, so wird der Kunde auf das kommende Schritte vorbereitet 😉
Oder einfach ein Grund geschaffen warum es teuer bleibt.
Die ziehen den Mist gnadenlos durch, scheint wohl kein Zurück mehr zu geben.
Natürlich nicht. Friss oder stirb 🤷🏻♂️
Ich finde das Klasse. Konsequent bis zur Pleite …
Könnte ich mir bei der Sturheit von Sony schon vorstellen 💩.
Ganz wie ihre Spielentwicklungen, da wird jedes Projekt konsequent am Markt vorbeientwickelt und trotz Kritik veröffentlicht.
Der Rubel muss rollen
Das war schon immer so mit einem Exemplar pro Person.
Jep👍🏼
Also ich habe noch einige auf Lager. Ab 220€ bei mir zu bekommen und mit dem Code Dynasty10 gibts nochmal 10% Rabatt für euch.
Soll ich mir das ins Regal für die Gaminggeschichte stellen ?
Ich glaube sein Kommentar war sarkastisch gemeint. Glaube ich jedenfalls. 🤔
Nur der Teil mit Rabattcode 🙂
Ganz wie du magst. 😉
OK das ist wieder typisch Sony 😜
Sony macht Sony Sachen. Das war schon immer so 🥴
Klingt für mich nach Künstliche Verknappung da steigt bestimmt bald der Preis 😂
Na ja, warum sollte man auch zwei Laufwerke kaufen?
Ich sehe das eher so, dass man Scalpern einen Riegel vorschieben möchte. Und klar, jetzt werden noch mal schnell Discs gekauft 😅
Zuerst limitiert und dann ganz abgeschafft wegen 2028 und so 🙃…