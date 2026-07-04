PlayStation 5: Warum ist das PS5 Disc Drive plötzlich limitiert? Neue Regel sorgt für Fragen bei Fans

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Image: depositphotos

Das PS5 Disc Drive wird knapp: Sony begrenzt Käufe bei PlayStation Direct wegen… hoher Nachfrage?

Sony hat den Kauf des externen Disc Drives für die PlayStation 5 über den eigenen Direktvertrieb eingeschränkt. Laut aktualisierten Angaben im PlayStation Direct-Store ist der Kauf des Laufwerks aktuell auf ein Exemplar pro Bestellung begrenzt.

Das Disc Drive wird insbesondere von Besitzern der PS5 Digital Edition sowie der PS5 Pro genutzt, um physische Spiele abspielen zu können. Durch die neue Limitierung können Kunden pro Bestellung nur noch ein Gerät erwerben. Zusätzlich können laut Store-Hinweisen auch Haushaltsbeschränkungen gelten.

Als Begründung nennt Sony eine „hohe Nachfrage“. Weitere Details dazu, warum die Verfügbarkeit aktuell so stark eingeschränkt ist oder wie lange die Begrenzung bestehen bleibt, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert.

Die Maßnahme betrifft damit vor allem Spieler, die ihre digitale Konsole nachträglich um die Möglichkeit erweitern wollen, physische Discs zu nutzen. Ob es sich um eine kurzfristige Schutzmaßnahme für den Lagerbestand oder eine längerfristige Verkaufsstrategie handelt, ist derzeit nicht bekannt.

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20 Kommentare Added

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  4. David Wooderson 370081 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.07.2026 - 14:23 Uhr

    Also ich habe noch einige auf Lager. Ab 220€ bei mir zu bekommen und mit dem Code Dynasty10 gibts nochmal 10% Rabatt für euch.

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  7. Ralle89 187015 XP Battle Rifle Master | 04.07.2026 - 15:18 Uhr

    Klingt für mich nach Künstliche Verknappung da steigt bestimmt bald der Preis 😂

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  8. d4wGkw0n 62420 XP Stomper | 04.07.2026 - 15:24 Uhr

    Na ja, warum sollte man auch zwei Laufwerke kaufen?
    Ich sehe das eher so, dass man Scalpern einen Riegel vorschieben möchte. Und klar, jetzt werden noch mal schnell Discs gekauft 😅

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