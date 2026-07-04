PlayStation 5: Warum ist das PS5 Disc Drive plötzlich limitiert? Neue Regel sorgt für Fragen bei Fans

Sony hat den Kauf des externen Disc Drives für die PlayStation 5 über den eigenen Direktvertrieb eingeschränkt. Laut aktualisierten Angaben im PlayStation Direct-Store ist der Kauf des Laufwerks aktuell auf ein Exemplar pro Bestellung begrenzt.

Das Disc Drive wird insbesondere von Besitzern der PS5 Digital Edition sowie der PS5 Pro genutzt, um physische Spiele abspielen zu können. Durch die neue Limitierung können Kunden pro Bestellung nur noch ein Gerät erwerben. Zusätzlich können laut Store-Hinweisen auch Haushaltsbeschränkungen gelten.

Als Begründung nennt Sony eine „hohe Nachfrage“. Weitere Details dazu, warum die Verfügbarkeit aktuell so stark eingeschränkt ist oder wie lange die Begrenzung bestehen bleibt, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert.

Die Maßnahme betrifft damit vor allem Spieler, die ihre digitale Konsole nachträglich um die Möglichkeit erweitern wollen, physische Discs zu nutzen. Ob es sich um eine kurzfristige Schutzmaßnahme für den Lagerbestand oder eine längerfristige Verkaufsstrategie handelt, ist derzeit nicht bekannt.