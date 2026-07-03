PlayStation 5: Weitere Fast-Food-Kette macht sich über PlayStations Disc-Aus lustig

Die Diskussion um das geplante Ende physischer PlayStation-Spiele ab 2028 wird inzwischen auch von Unternehmen außerhalb der Gaming-Branche aufgegriffen. Nach KFC hat nun Domino’s Pizza UK mit einem satirischen Kommentar auf die Ankündigung reagiert.

Bereits zuvor sorgte KFC mit einem augenzwinkernden Beitrag für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen erklärte scherzhaft, seine Produkte ab sofort nicht mehr in physischer Form anzubieten. Stattdessen seien sie ausschließlich über die App in einem fiktiven PNG-Format erhältlich – eine offensichtliche Anspielung auf die Debatte um den Wegfall physischer Datenträger.

Nun hat auch Domino’s Pizza UK direkt auf das offizielle PlayStation-Posting auf X geantwortet. Das Unternehmen schrieb sinngemäß, dass die Entscheidung ungefähr genauso sinnvoll sei, wie wenn Domino’s künftig nur noch digitale Pizzen anbieten würde.

Damit reiht sich Domino’s in die wachsende Zahl von Marken ein, die die Aufmerksamkeit rund um PlayStations Ankündigung für humorvolle Beiträge in den sozialen Medien nutzen. Die anhaltende Diskussion zeigt, wie weit das Thema mittlerweile über die Gaming-Community hinausreicht.