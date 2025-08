PlayStation 5: Weitere PlayStation-Spiele erscheinen für Xbox – Insider

Laut Aussagen des gut vernetzten Insiders NateTheHate sollen künftig weitere PlayStation-Spiele auch auf Xbox-Plattformen erscheinen.

Konkrete Titel oder Zeitrahmen wurden bislang nicht genannt, doch die Aussage deutet auf eine verstärkte Multiplattform-Strategie seitens Sony hin.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Sony einzelne ehemals exklusive Titel wie Helldivers 2 oder MLB The Show für Xbox-Konsolen veröffentlicht, was in der Branche als ungewöhnlich galt.

Die neue Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass Sony künftig verstärkt auf zusätzliche Einnahmequellen durch Cross-Plattform-Verkäufe setzt – möglicherweise als Reaktion auf den sich wandelnden Markt und den zunehmenden Fokus auf Services wie Abos und digitale Vertriebsmodelle.

Ebenso wird es den Köpfen bei Sony nicht entgangen sein, dass Microsoft mit seiner Multiplattform-Strategie die PlayStation-Verkaufscharts seit Monaten dominiert.

Offizielle Bestätigungen stehen noch aus. Dennoch sorgt die Ankündigung bereits für rege Spekulationen darüber, welche ehemals exklusiven Titel womöglich demnächst auf Xbox-Konsolen spielbar sein könnten.

Welche PlayStation-Spiele würdet ihr euch für die Xbox wünschen?