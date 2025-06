PlayStation 5: Weitere Preisanpassungen für PS Plus

Autor:, in / PlayStation 5

Die Preise für PlayStation Plus werden weiterhin angepasst, da sich immer mehr Spieler für höhere Tarife entscheiden.

Sony Interactive Entertainment (SIE) verzeichnet einen stetigen Anstieg an Abonnenten von PlayStation Plus in den höheren Tarifen.

Wie man auf einer Besprechung des Geschäfts erklärte, werde man die Preise auch zukünftig ändern. Dabei weist er darauf hin, dass Kunden trotz der Preiserhöhungen die höre Tarife wählen.

Hideaki Nishino, Präsident und CEO von SIE, sagte: „Die Abonnenten entscheiden sich zunehmend für unsere Premium- und Extra-Tarife, die mittlerweile etwa 38 % aller Abonnenten ausmachen.“

Im Geschäftsjahr 2022 lagen die PS Plus-Premium-Abonnements bei 17 % PS Plus Extra nutzen 13 %. Bis 2024 stiegen sie von 17 auf 22 % bzw. 13 auf 16 % an.

Nishino erläuterte dazu: „PlayStation Plus wird von unseren Spielern sehr geschätzt und fördert weiterhin das Engagement. Wir sehen bereits einen Trend hin zu höheren Stufen innerhalb unseres Dienstes, wie die Abonnentenstruktur im Geschäftsjahr 2024 zeigt, in dem etwa 38 % der Spieler nun PlayStation Plus Premium oder Extra abonniert haben.“ „Dies gilt sogar nach den weltweiten Preiserhöhungen, die wir im Geschäftsjahr 2023 durchgeführt haben, und den jüngsten lokalen Preiserhöhungen in ausgewählten Ländern, um unsere Preisstrategie in bestimmten Marktclustern zu verbessern und auch Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.“ „Diese Preiserhöhungen waren zum Teil das Ergebnis des steigenden Mehrwerts, den wir den Spielern durch die Qualität und Vielfalt der Inhalte bieten, die wir kontinuierlich hinzufügen, sowie durch Investitionen in Funktionen zur weiteren Verbesserung des Dienstes, wie z. B. die Personalisierung für Spieler und eine verbesserte Inhaltssuche.“ „Der PlayStation Plus-Dienst bietet unseren Spielern einen hohen Mehrwert, und wir werden weiterhin Mehrwert schaffen und unsere Preisstrategie dynamisch anpassen, um die Rentabilität zu maximieren.“