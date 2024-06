PlayStation 5: Where Winds Meet möglicherweise für Xbox

Autor:, in / PlayStation 5

Das Wuxia-Abenteuer Where Winds Meet könnte auch für Xbox Series X|S erscheinen.

Auf der State of Play vor wenigen Tagen, kündigte Entwickler Everstone Studio Where Winds Meet für PlayStation 5 an. Möglicherweise könnte das Action-Adventure auch für Xbox-Plattformen erscheinen.

So diskutierten Fans zuletzt auf dem offiziellen Discord-Kanal des Spiels über den neu veröffentlichten Trailer und die zuvor angekündigten Plattformen.

Daraufhin meldete sich das chinesische Studio zu Wort und gab zu verstehen, dass man die Hoffnung für eine Xbox-Portierung nicht aufgeben sollte. Aktuell habe man noch keine Entscheidung diesbezüglich getroffen. Eine Version für die Xbox Series X|S wäre demnach möglich.

Where Winds Meet erscheint sowohl für PC als auch für PlayStation 5. Ein finales Release-Datum zum Action-Adventure gibt es bislang nicht. In der ersten Jahreshälfte wurde bereits eine geschlossene Beta zum Wuxia-Rollenspiel durchgeführt. Möglicherweise erscheint das Spiel zeitlich exklusiv für PS5 und später dann auch für Xbox Series X/S.