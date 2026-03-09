PlayStation 5: Xbox-Ex: Steam ist für Sony der neue Konkurrent im Wohnzimmer

Ex‑Xbox‑Manager Mike Ybarra sieht Valve als neuen Konkurrenten für die PlayStation im Wohnzimmer.

Sony plant angeblich wieder stärker auf Konsolenexklusivität für eigene Spiele zu setzen. Wir hatten darüber berichtet. Die Strategie wäre eine deutliche Kurskorrektur nach Jahren, in denen PlayStation‑Titel zunehmend auch auf dem PC erschienen sind.

Ybarra hält Sonys möglichen Kurswechsel für nachvollziehbar

Mike Ybarra, ehemaliger Xbox‑Manager und langjähriges Gesicht der Microsoft‑Gaming‑Sparte, reagierte öffentlich auf den Bericht. Er machte deutlich, dass er sich eine andere Entwicklung wünschen würde, den Schritt aber für logisch hält, sollte er sich bestätigen.

Ybarra sieht mehrere Gründe, warum Sony wieder stärker auf exklusive Titel setzen könnte. Aus seiner Sicht betrachtet PlayStation die aktuelle Lage bei Xbox als Warnsignal und erkennt darin möglicherweise eine Chance, die eigene Marktposition zu festigen. Gleichzeitig hoffe er, dass sich die Situation bei Xbox wieder stabilisiere.

Valve als neuer Konkurrent im Wohnzimmer?

Besonders interessant ist Ybarras Einschätzung zu Valve. Er geht davon aus, dass Sony den PC‑Giganten inzwischen als ernsthaften Konkurrenten im Konsolen‑ und Wohnzimmermarkt betrachtet.

Mit SteamOS, Steam Machine‑Konzepten und möglichen Drittanbieter‑Varianten könnte Valve künftig stärker in den Konsolenmarkt drängen.

Ybarra betont, dass Valve selten Fehlentscheidungen treffe und Sony gut beraten sei, diese Entwicklung ernst zu nehmen.

Exklusivspiele bleiben entscheidend

Für Ybarra steht fest, dass hochwertige Exklusivspiele weiterhin ein entscheidender Faktor im Wettbewerb sind. Gute Exklusivtitel seien ein zentrales Verkaufsargument – und keine komplizierte Wissenschaft.

Sollte Sony tatsächlich zur alten Strategie zurückkehren, wäre das aus seiner Sicht ein logischer Schritt, um sich im Markt klar zu positionieren.