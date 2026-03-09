PlayStation 5: Xbox-Ex: Steam ist für Sony der neue Konkurrent im Wohnzimmer

Sony plant angeblich wieder stärker auf Konsolenexklusivität für eigene Spiele zu setzen. Wir hatten darüber berichtet. Die Strategie wäre eine deutliche Kurskorrektur nach Jahren, in denen PlayStation‑Titel zunehmend auch auf dem PC erschienen sind.
Ybarra hält Sonys möglichen Kurswechsel für nachvollziehbar
Mike Ybarra, ehemaliger Xbox‑Manager und langjähriges Gesicht der Microsoft‑Gaming‑Sparte, reagierte öffentlich auf den Bericht. Er machte deutlich, dass er sich eine andere Entwicklung wünschen würde, den Schritt aber für logisch hält, sollte er sich bestätigen.
Ybarra sieht mehrere Gründe, warum Sony wieder stärker auf exklusive Titel setzen könnte. Aus seiner Sicht betrachtet PlayStation die aktuelle Lage bei Xbox als Warnsignal und erkennt darin möglicherweise eine Chance, die eigene Marktposition zu festigen. Gleichzeitig hoffe er, dass sich die Situation bei Xbox wieder stabilisiere.
Valve als neuer Konkurrent im Wohnzimmer?
Besonders interessant ist Ybarras Einschätzung zu Valve. Er geht davon aus, dass Sony den PC‑Giganten inzwischen als ernsthaften Konkurrenten im Konsolen‑ und Wohnzimmermarkt betrachtet.
Mit SteamOS, Steam Machine‑Konzepten und möglichen Drittanbieter‑Varianten könnte Valve künftig stärker in den Konsolenmarkt drängen.
Ybarra betont, dass Valve selten Fehlentscheidungen treffe und Sony gut beraten sei, diese Entwicklung ernst zu nehmen.
Exklusivspiele bleiben entscheidend
Für Ybarra steht fest, dass hochwertige Exklusivspiele weiterhin ein entscheidender Faktor im Wettbewerb sind. Gute Exklusivtitel seien ein zentrales Verkaufsargument – und keine komplizierte Wissenschaft.
Sollte Sony tatsächlich zur alten Strategie zurückkehren, wäre das aus seiner Sicht ein logischer Schritt, um sich im Markt klar zu positionieren.
Sehe ich auch so. Neue XBOX wird vermutlich ein Flop da zu teuer, keine Exklusivspiele + die stark Marke Playstation. XBOX lebt dann nur noch als Publisher weiter. Steambox wenn günstiger als PS6 wird die Alternative und das dann sogar ohne einzigem Exklusivspiel
Ich hätte kein Problem mit Xbox Studios nur als Publisher.
Für die Mitarbeiter in der Hardware-Sparte wäre es halt dann leider das Todesurteil
Vom Ybarra lese ich gar nichts mehr, was für ein Vogel!
Ich bin nur wegen der Kommentare hier.
Yep, jemand mit so einem angekratzen Ego, den kann man nicht für vollnehmen. Was für ein Waschlappen.
Steam als Rivale kann ich mir schwer vorstellen. Valve Entwickelt keine Spiele und wenn doch dann fällt mir nur Half-Life 3 ein, auf dauert ist das viel zu wenig um mit Sony zu konkurrieren. Klar kann Valve Geld locker machen um Exklusiv Spiele oder bessere Versionen zu bekommen, so wie sie das bei bei Capcom und Resident Evil Requiem gemacht haben um eine bessere Version zu haben, aber nur damit kann man gegen PlayStation nicht bestehen!
Wo hat Valve Geld ausgegeben um eine bessere Version von Resi 9 zu haben?
Naja Sony hat jetzt auch nicht gerade den riesigen Katalog an exclusives und ob das jetzt wirklich mustplays sind da lässt sich drüber streiten. Steam hat zumindest ne große Community und ich glaube es wird finanziell schwierig für Sony thirdparty Titel auf Steam wegzublocken.
Die Steam Machine wird verkaufsmäßig glaube ich nicht mal in die Nähe der Zahlen der Series X|S kommen. Und das soll jetzt der Konkurrent von Playstation sein?
Dafür müsste sich die Steam Machine fast zehnmal so oft verkaufen wie das Steam Deck. Das halte ich für unrealistisch, gerade weil das Gerät höchstwahrscheinlich nicht so günstig zu bekommen sein wird.
Sehe ich auch so. Vielleicht weniger Nische als Steak Deck, aber mich würde es wundern, wenn man die 10 Millionen Marke erreicht
Ybarra redet in letzter Zeit aber auch unglaublich viel Stuss…Das ist schon rekordverdächtig. Egal worum es geht.
Valve selbst wird mit nicht mehr als 2 Mil Konsolen rechnen. 10 Mil wenn es besser läuft als es dürfte.
Auf jeden Fall weit von den 45 Millionen Xbox oder 100 Mil PS5. Vorallendingen wenn sie nicht zum Kampfpreis kommt…was sie laut eigener Aussage nicht wird.
Es wird ja schon gemunkelt, dass die Steam Machine der eigentliche Grund sein soll, warum Sony keine Spiele mehr auf der Plattform rausbringen will. Gut möglich. Auf jeden Fall dürften alle Konsolenhersteller die Steam Machine als potentiellen Konkurrenten ansehen.
Ob sie es am Ende wird, muss man erstmal abwarten. Ich glaube nicht, dass sie sich so stark verkaufen wird. Ein paar Millionen Verkäufe vielleicht. Das wars dann.
Valve möchte mit Steam gern ins auch ins Wohnzimmer und da braucht es ein Gerät „zum Vormachen“. Am Ende müssen die auch gar nicht alle Geräte dieser Klasse selber verkaufen. Wenn das Konzept einigermaßen aufgeht, dürften sich wie beim Steam Deck genug Nachahmer finden, auf deren Geräten dann wiederum Steam der Shop der Wahl ist … und am Ende wird vielleicht die nächste Xbox die beste Steam Machine 😉
In der ersten Hälfte des Artikels hätte ich ihn ja fast mal wieder ernst genommen.
Sich bei seiner Einschätzung in der Basis der Argumentation aber dermaßen zu widersprechen, ist allerdings schon wieder lustig. 🤣
Und wer das selbst nicht sehen kann, der braucht mich bitte nicht zu fragen. Denn ich behandle (heute) keine Informationsfilter.