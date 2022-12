PlayStation 5: Xbox Game Pass ist keine Konkurrenz für Sony

Xbox Game Pass, der Abo-Service von Microsoft ist keine Konkurrenz für PlayStation, meint anscheinend Jim Ryan CEO von Sony Interactive Entertainment.

Laut Quellen von Insider Gaming äußerte Jim Ryan, dass das Unternehmen den Xbox Game Pass nicht als Konkurrenz ansieht, obwohl das Unternehmen Bedenken über die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft geäußert hat.

Bei einer Mitarbeiterbefragung soll als Antwort auf eine Frage zum Xbox Game Pass Jim Ryan gesagt haben: „Wenn wir den Game Pass in Betracht ziehen, scheint er [die Game Pass-Zahlen] niedriger auszufallen. Wenn wir Game Pass in Betracht ziehen, haben wir in zwei Jahren mehr PS5s verkauft, als sie Abonnenten gesammelt haben, und sie machen das seit 6 – 7 Jahren.“

Ryan fuhr fort: „Wir sind kurz vor 50 Millionen Abonnenten und sie sind in den niedrigen 20ern, aber es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen, um diese Zahl zu steigern.“