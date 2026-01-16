PlayStation 5: Xbox räumte 2025 auf PlayStation mit diesen Spielen ab

Diese von Xbox veröffentlichten Hits verkauften sich auf PlayStation im letzten Jahr schätzungsweise mehr als 100.000 Mal.

2025 war ein außergewöhnliches Jahr für Xbox‑veröffentlichte Spiele auf PlayStation – gleich mehrere Titel knackten die Marke von 100.000 verkauften Einheiten, einige davon mit beeindruckenden Zahlen.

Oblivion Remastered führt die von Alinea Analytics veröffentlichte Liste mit 1,1 Millionen Verkäufen klar an und zeigt, wie stark klassische Marken plattformübergreifend ziehen. Dahinter folgen Gears of War Reloaded mit 572.000 und DOOM: The Dark Ages mit 495.000 verkauften Einheiten.

Auch Indiana Jones und der Große Kreis performte mit 493.000 Verkäufen stark. Weitere Titel wie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (227.000), Ninja Gaiden 4 (206.000) und Microsoft Flight Simulator (167.000) zeigen, dass Xbox‑IPs auf PlayStation ein breites Publikum erreichen.

Selbst Strategie‑Klassiker wie Age of Empires 2: Definitive Edition (147.000) und Age of Mythology: Retold (111.000) fanden ihren Weg in die Charts. The Outer Worlds 2 rundet die Liste mit soliden 135.000 Verkäufen ab.

In addition to our Forza estimates from earlier this week, here’s a list of the other 2025 Xbox-published games that sold over 100K on PlayStation (@alineaanalytics estimates) This list doesn’t include Forza or CoD. Full write-up on the free Substack. Link in bio. pic.twitter.com/KciIyxMvTa — Rhys Elliott (@superhys) January 15, 2026