PlayStation 5: Xbox räumte 2025 auf PlayStation mit diesen Spielen ab

2025 war ein außergewöhnliches Jahr für Xbox‑veröffentlichte Spiele auf PlayStation – gleich mehrere Titel knackten die Marke von 100.000 verkauften Einheiten, einige davon mit beeindruckenden Zahlen.
Oblivion Remastered führt die von Alinea Analytics veröffentlichte Liste mit 1,1 Millionen Verkäufen klar an und zeigt, wie stark klassische Marken plattformübergreifend ziehen. Dahinter folgen Gears of War Reloaded mit 572.000 und DOOM: The Dark Ages mit 495.000 verkauften Einheiten.
Auch Indiana Jones und der Große Kreis performte mit 493.000 Verkäufen stark. Weitere Titel wie Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (227.000), Ninja Gaiden 4 (206.000) und Microsoft Flight Simulator (167.000) zeigen, dass Xbox‑IPs auf PlayStation ein breites Publikum erreichen.
Selbst Strategie‑Klassiker wie Age of Empires 2: Definitive Edition (147.000) und Age of Mythology: Retold (111.000) fanden ihren Weg in die Charts. The Outer Worlds 2 rundet die Liste mit soliden 135.000 Verkäufen ab.
In addition to our Forza estimates from earlier this week, here’s a list of the other 2025 Xbox-published games that sold over 100K on PlayStation (@alineaanalytics estimates)
This list doesn’t include Forza or CoD.
Full write-up on the free Substack. Link in bio. pic.twitter.com/KciIyxMvTa
— Rhys Elliott (@superhys) January 15, 2026
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir drängt sich da die Frage auf:
Hätte Sony sich so gegen den ABK Deal ausgesprochen wenn sie gewusst hätten das der Deal dazu führt das sie nicht nur die üblichen Multis erhalten sondern noch die ganzen Xbox Perlen wie Halo, Gears und Forza oben drauf bekommen?
Im Grunde war der ABK Deal doch nur gut für Playstation.
Sony hat für nichts machen viel Werbung und jede Menge Geld kassiert.
Die müssen das doch voraus gesehen haben dass es so endet, oder nicht?
Ich denke nicht. Nadella wird einfach irgendwann der Kragen geplatzt sein weil ja mehr oder weniger wirklich jedes Xbox Spiel mit Ausnahme von Forza 5 finanziell gefloppt ist….als dann selbst das mit soviel Hoffnung verbundene Starfield weniger starkt geliefert hat als erhofft wird es ihm gereicht haben. Das wird Sony so nicht vorhergesagt haben….denk ich.
Microsoft hätte auf jeden Fall viel Geld im Verfahren gespart wenn die Entscheidung eher gefallen wäre 😅
Glaube eher ohne den Gerichtsprozess wären erstmal alle Produkte exklusiv geworden, nur A/B läuft schlechter als es sich MS erhofft hat, dass man doch Multi gehen musste.
Die kommen jetzt nicht mal seinen vertraglichen Verpflichtungen an Nintendo nach CoD auf die Nintendo Konsole zu bringen.
So viel zu dem Thema, dass Playstation Spieler hungrig nach den Xbox Spielen wären. Ausser Forza hat sich kein anderer Xbox Port gut auf der Playstation verkauft. Schon nur GoY allein hat sich auf der PS5 mehr verkauft, als jeder Xbox Port auf der Liste zusammen. 😉
Finde die Zahlen alle doch eher verbesserungswürdig, wird halt auch durch den Game Pass auf der Konsole und dem PC verwässert.
Wow, also wegen der schlechten Verkaufszahlen gibt Microsoft ihre Exklusivität auf?
Starke Zahlen 💪🏻
The Outer Worlds 2 nur bisschen schwach.
Vieles kaufe ich auf der Xbox und dann nicht mehr auf der PlayStation. Wobei mich fh5 gereizt hätte
Überraschend niedrige Zahlen 😅
Wobei der Spiele output 2025 lächerlich hoch war
Da kann das ein oder andere Spiel schon mal untergehen
Wie Age of Empire 2 (gleich mal auf die WL gepackt)
So toll sind die zahlen aber wirklich nicht 😮
Naja Gewinn ist Gewinn. Für sehr geringe Portierungskosten.
Der einzige Vorteil der Xbox ist, dass man die Spiele dort nicht kaufen muss wenn man ein aktives Game Pass Abo hat