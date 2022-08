PlayStation 5: Xbox reagiert auf die Preiserhöhung der PS5-Konsole

Autor:, in / PlayStation 5

Microsoft hat offiziell auf die Preiserhöhung von Sony reagiert. Sony hat dabei erst gestern verkündet, dass die PlayStation 5-Konsole in fast allen Ländern, bis auf die USA, im Preis erhöht wird. In Europa und Deutschland wird die PlayStation 5 somit saftige 50,- Euro teurer und kostet in Zukunft 549,99 Euro mit Laufwerk.

Nun hatten viele Gamer die Befürchtung, dass Microsoft direkt nachziehen würde, um ebenfalls die Konsolen um 50,- Euro im Preis hochzudrücken. Doch es gibt offizielle Entwarnung!

Auf diese Preiserhöhung hat Microsoft reagiert und in einem Statement offiziell bekannt gegeben, dass man weder die Xbox Series X noch die Xbox Series S im Preis erhöhen wird und der UVP bei 499,99 Euro bzw. 299,99 (USD, GBP und EUR) bestehen bleibt.

In einer Erklärung gegenüber Windows Central bestätigte ein Microsoft-Sprecher, dass es keine Pläne gibt, den Preis der Xbox Series X oder der Xbox Series S zu erhöhen. Er bekräftigte, dass die Preise in verschiedenen Währungen, darunter USD, GBP und EUR, unverändert bleiben werden.