PlayStation 5: Yoko Taro bedauert das Ende physischer Spielemedien

Der Nier-Schöpfer Yoko Taro hat sich erneut zum Rückgang physischer Spieleveröffentlichungen geäußert. Der Entwickler erklärte, dass ihn das Verschwinden klassischer Datenträger traurig stimme und er die Entwicklung der Branche mit Sorge beobachte.

Yoko Taro ging lange davon aus, dass Publisher auch in Zukunft zumindest hochwertige Sammler- und Limited Editions mit physischen Datenträgern anbieten würden. Aus seiner Sicht bietet die physische Distribution weiterhin Vorteile gegenüber einer ausschließlich digitalen Veröffentlichung über Plattformen wie Steam.

Inzwischen habe sich seine Einschätzung jedoch geändert. Der Entwickler glaubt, dass sich die Spielebranche zunehmend vollständig in Richtung digitaler Distribution bewegt und physische Medien langfristig verschwinden werden.

Die Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung hin zu digitalen Vertriebsmodellen – unter anderem durch Nintendos Game-Key Cards sowie Sonys angekündigtes Ende der Produktion von PlayStation-Discs für neue Spiele ab 2028.