PlayStation 5: Yoko Taro bedauert das Ende physischer Spielemedien

Der Nier-Schöpfer Yoko Taro hat sich erneut zum Rückgang physischer Spieleveröffentlichungen geäußert. Der Entwickler erklärte, dass ihn das Verschwinden klassischer Datenträger traurig stimme und er die Entwicklung der Branche mit Sorge beobachte.
Yoko Taro ging lange davon aus, dass Publisher auch in Zukunft zumindest hochwertige Sammler- und Limited Editions mit physischen Datenträgern anbieten würden. Aus seiner Sicht bietet die physische Distribution weiterhin Vorteile gegenüber einer ausschließlich digitalen Veröffentlichung über Plattformen wie Steam.
Inzwischen habe sich seine Einschätzung jedoch geändert. Der Entwickler glaubt, dass sich die Spielebranche zunehmend vollständig in Richtung digitaler Distribution bewegt und physische Medien langfristig verschwinden werden.
Die Aussagen erfolgen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung hin zu digitalen Vertriebsmodellen – unter anderem durch Nintendos Game-Key Cards sowie Sonys angekündigtes Ende der Produktion von PlayStation-Discs für neue Spiele ab 2028.
51 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es müssen viel mehr aufstehen dagegen, das kann nicht mehr verteidigt werden und bedauern ist fehl am Platz.
Worte bringen da wenig egal wie viele sich aufregen. Mit Geld hat man die Macht um Konzerne zum Umdenken zu bewegen.
Das gilt leider für das Gute und das Schlechte.
Absolut .
Sony ist nicht der Mittelpunkt der Gaming Industrie , sie sind nur ein Teil davon.
Ich bin wirklich erschüttert , wie wenig Gegenwind aktuell aus der eigenen Branche kommt.
Kann einem nur Sorgen bereiten, wie als ob sich alle damit abgefunden hätten und einfach aufgeben.
Wie die meisten Konsumenten sich halt auch schon damit abgefunden haben. Genauso wie sich damit abgefunden haben, dass alles immer mehr digital wird und das schon schleichend seit auch bei der Xbox. Dann können manche schimpfen wie sie wollen ändern wird sich nichts mehr.
Wir werden sehen…
Die halten alle schön die Füße still, weil auch die Studios garantiert von der Digitalisierung profitieren.
Weil das Thema disc bloß einen kleinen Teil der community interessiert.
Pc ist eh schon digital
Xboxs ziel ist cloud und Streaming.
Die letzte hoffnung war sony und die sind jetzt auch dabei umzusteigen. 🤷♂️
vielleicht erwarten sie mehr einnahmen dadurch oder sie bleiben still, weil sie nicht im kreuzfeuer landen wollen. vielleicht vertragsklauseln, sich nicht in publishing-angelegenheiten einzumischen.
bisher hab ich nur von gegenwind innerhalb der industrie gelesen, der von leuten kam, die ihren eigenen kult hinter sich haben und sich eh alles erlauben können. (kojima oder wie hier, yoko taro)