Die Entwicklung von Live-Service-Spielen gehört inzwischen für viele Firmen zum guten Ton. Titel wie Destiny 2 oder Fortnite sind ganz vorne dabei, denn natürlich steckt hier neben der Bindung der Spieler an ein Spiel auch viel Geld dahinter.

Immer wieder neue Inhalte, neue Erweiterungen, immer weiter skalierende Gegner, Aufgaben und Abenteuer wollen bestritten werden. Zu einem Großteil kommt das auch gut an. Nicht umsonst ist der Mehrspielermodus aus GTA 5 einzeln erhältlich, oder die zahllosen Inhalte, die man dazu kaufen kann in Fortnite, selbst die aktuellen Assassins Creed-Spiele sowie viele weitere Games bieten einen immer größer werdenden Anteil an Live-Inhalte.

Shuhei Yoshida, ehemaliger Präsident von Sony Interactive Entertainment, der für den Vertrieb sowie die Werbung der PlayStation 4 zuständig war, hat sich jetzt zu dieser Entwicklung geäußert. Yoshida selber galt lange als Sonys Gesicht für die PlayStation, bis er den Posten des Präsidenten verließ. Im Jahr 2014 als Phil Spencer die Bühne bei Microsoft betrat, war Yoshida beispielsweise ein Befürworter der Besetzung.

Er empfindet eine Branche, in der Live-Service-Spiele immer stärker dominieren, als langweilig. Ganz unverständlich ist es nicht. Betrachtet man die aktuellen Entwicklungen am Spielemarkt, sind Kaufinhalte für eben diese Live-Service-Spiele stärker als je zuvor vertreten. Im Jahr 2022 machte sogar ein großer Anteil, laut Games Wirtschaft, den Umsatz aus.

Ein Diablo: Immortal ist ein riesiger Träger dieser Umsatzzahlen. Mobile-Spiele haben schließlich eine schier unendliche Spielergemeinschaft. Das gilt auch für Deutschland, wo der Markt der Handy- und Live-Service-Spiele mittlerweile stärker ist, als der Markt der Konsolen- und PC-Spieler zusammen!

Die in Deutschland 2022 umgesetzten 4,46 Milliarden Euro sind allesamt „In-Game“-Käufe. Darunter zählen die beliebten V-Bucks für Fortnite, die extra Diamanten in Genshin Impact, ein Battle Pass oder auch einfach die nächste Erweiterung für Destiny 2, welche in den Stores gekauft werden.

In einem Interview mit The Guardian nach den Bafta Gaming Awards, fand Yoshida zu diesem „Trend“ deutliche Worte:

„Ihr wollt nicht, dass die Top-10-Spiele jedes Jahr fast gleich sind und alle Spiele zu Live-Service-Spielen werden.“

Schon jetzt dominieren immer mehr Live-Service-Spiele die Charts. Viele Spieler rufen nach frischen Ideen, statt wieder einer Wiederholung oder dem krampfhaften Vertrieb von In-Game Inhalten.

Trotzdem erzielen Titel aus der Sparte Rekordumsätze! Der Schlüssel ist oft „Free to Play“. Sony selber zielt natürlich auch auf diesen Markt und will diesen breit bedienen. Ein Ableger von The Last of Us ist zum Beispiel geplant, der nur auf Mehrspieler inklusive Live-Service ausgelegt sein wird.

Kürzlich erst kaufte Sony die Firewalk Studios, um zusätzlich mit Bungie zusammen diesen Bereich für sich zu beanspruchen. Doch, wenn diese Spiele immer mehr den Markt fluten, ist natürlich die Frage, wie die Spielwelt in Zukunft aussieht. Yoshida selber hofft weiter auf kreative Titel, mit Alleinstellungsmerkmalen und tollen Ideen, und gibt sich zuversichtlich.

„Die Spieleindustrie wird nie aufhören, ein Ort zu sein, der Spaß macht. Die Branche wächst und wächst, und ich hoffe, dass sie weiterhin kreative Ideen und Menschen unterstützt und verfolgt, die versuchen, an neuen Dingen zu arbeiten.“

Eine richtige Ankündigung seitens Sony zu den bevorstehenden Live-Service-Spielen blieb bislang aus. Trotz des kürzlichen Studio-Kaufs und der Bekanntgabe, sich viel stärker in diesem Markt etablieren zu wollen, ist es momentan eher etwas ruhiger geworden.

Nebenher möchte man den narrativen Spielemarkt weiter bedienen. Auch Microsoft ist sich der Stärke des Live-Service bewusst, wie man an dem Free-to-Play-Versuch mit Halo:Infinite sehr gut erkennen konnte.