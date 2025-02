PlayStation 5: Yoshida: PC-Ports sind eine Geldruckmaschine

Nachdem SONY jahrelang keine Portierungen von First-Party-Spielen für den PC in Betracht gezogen hat, sind mittlerweile ältere Spiele von Franchises wie Spider-Man, God of War oder Uncharted auf der PC-Plattform angekommen.

Der ausgeschiedene PlayStation-Manager Shuhei Yoshida habe während seiner Zeit auf solche Portierungen gedrängt. Doch damals war man nicht so weit und es entsprach nicht dem Geschäftsmodell von SONY, wie er in einem Interview verraten hat.

Mit der Zeit sei die Perspektive aber gereift und man habe das Potenzial erkannt, sagt Yoshida. Dass man neue Spieler damit erreicht und sich vor allem damit auch noch sehr gut Geld verdienen kann, dürfte ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Yoshida erzählte: „Die Veröffentlichung auf dem PC hat viele Vorteile: Sie erreicht ein neues Publikum, das keine Konsole besitzt – vor allem in Regionen, in denen Konsolen nicht so beliebt sind. Die Idee ist, dass diese Leute zu Fans einer bestimmten Franchise werden, und wenn ein neues Spiel in dieser Reihe herauskommt, können sie davon überzeugt werden, eine PlayStation zu kaufen.“

„Es bringt auch zusätzliche Einnahmen, denn die Portierung auf den PC ist viel billiger als die Entwicklung eines Originaltitels. Es ist also fast so, als würde man Geld drucken. Und das hilft uns, in neue Titel zu investieren, da die Kosten für Spiele gestiegen sind.“