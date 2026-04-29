PlayStation 5: Yoshida stellt klar: Game-Sharing-Video war keine Xbox-Provokation

Sony-Ex-Präsident erklärt Hintergrund des legendären E3-Clips von 2013 zum Teilen von Videospielen auf der PlayStation 4.

Shuhei Yoshida, ehemaliger Präsident von Sony Interactive Entertainment, hat sich zum bekannten PS4-Game-Sharing-Video geäußert und klargestellt, dass es damals nicht als gezielter Seitenhieb gegen Xbox gedacht war.

Im Gespräch mit WhatCulture Gaming erklärte Yoshida, dass die Präsentation eher eine schnelle Reaktion auf die damalige Diskussion rund um Xbox-DRM-Systeme gewesen sei.

„Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir wollten uns nicht über Xbox lustig machen, aber sie hatten ihr DRM-System angekündigt, bevor wir über die PS4 gesprochen haben. Da viele Leute und Medien uns danach gefragt haben, wollten wir in sehr kurzer Form zeigen, was wir vorhaben“, so Yoshida.

Das bekannte Video mit dem Titel „Official PlayStation Used Game Instructional Video“ zeigt Yoshida, wie er ein Spiel in der Hand hält und erklärt: „So teilt man Spiele auf der PS4“. Anschließend folgt eine kurze Einblendung „Schritt 1: Das Spiel teilen“, bevor er das Spiel an Adam Boyes übergibt, der lediglich „Danke“ sagt.

Das Video endet abrupt und wurde während der E3-Woche 2013 veröffentlicht – zeitlich zwischen den Präsentationen von Xbox und Sony.

Rückblickend gilt der Clip als einer der prägnantesten PR-Momente der PS4-Ära, insbesondere im Kontext der damaligen Xbox-One-Strategie mit Always-Online-DRM, die später stark kritisiert wurde.

Umso ironischer wirkt die heutige Diskussion: Berichte deuten darauf hin, dass Sony möglicherweise selbst ein 30-Tage-DRM eingeführt hat, das Spieler zwingt, ihre Lizenzen regelmäßig online zu erneuern. Offizielle Bestätigungen stehen jedoch noch aus, da der PlayStation-Support widersprüchliche Aussagen dazu gemacht hat.

Sollte sich dieses System bestätigen, würde es funktional einer ähnlichen Idee entsprechen, die damals im Xbox-One-Kontext kritisiert wurde – allerdings ohne damalige Always-Online-Grundausrichtung.