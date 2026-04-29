PlayStation 5: Yoshida stellt klar: Game-Sharing-Video war keine Xbox-Provokation

Shuhei Yoshida, ehemaliger Präsident von Sony Interactive Entertainment, hat sich zum bekannten PS4-Game-Sharing-Video geäußert und klargestellt, dass es damals nicht als gezielter Seitenhieb gegen Xbox gedacht war.
Im Gespräch mit WhatCulture Gaming erklärte Yoshida, dass die Präsentation eher eine schnelle Reaktion auf die damalige Diskussion rund um Xbox-DRM-Systeme gewesen sei.
„Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir wollten uns nicht über Xbox lustig machen, aber sie hatten ihr DRM-System angekündigt, bevor wir über die PS4 gesprochen haben. Da viele Leute und Medien uns danach gefragt haben, wollten wir in sehr kurzer Form zeigen, was wir vorhaben“, so Yoshida.
Das bekannte Video mit dem Titel „Official PlayStation Used Game Instructional Video“ zeigt Yoshida, wie er ein Spiel in der Hand hält und erklärt: „So teilt man Spiele auf der PS4“. Anschließend folgt eine kurze Einblendung „Schritt 1: Das Spiel teilen“, bevor er das Spiel an Adam Boyes übergibt, der lediglich „Danke“ sagt.
Das Video endet abrupt und wurde während der E3-Woche 2013 veröffentlicht – zeitlich zwischen den Präsentationen von Xbox und Sony.
Rückblickend gilt der Clip als einer der prägnantesten PR-Momente der PS4-Ära, insbesondere im Kontext der damaligen Xbox-One-Strategie mit Always-Online-DRM, die später stark kritisiert wurde.
Umso ironischer wirkt die heutige Diskussion: Berichte deuten darauf hin, dass Sony möglicherweise selbst ein 30-Tage-DRM eingeführt hat, das Spieler zwingt, ihre Lizenzen regelmäßig online zu erneuern. Offizielle Bestätigungen stehen jedoch noch aus, da der PlayStation-Support widersprüchliche Aussagen dazu gemacht hat.
Sollte sich dieses System bestätigen, würde es funktional einer ähnlichen Idee entsprechen, die damals im Xbox-One-Kontext kritisiert wurde – allerdings ohne damalige Always-Online-Grundausrichtung.
75 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verstehe den Hate hier nicht.
War eine gelungene PR-Aktion
So schaut’s aus. Bei der Steilvorlage mussten sie angreifen, alles andere wäre fahrlässig gewesen.
Das war damals eine offensichtliche Provokation! Das redet er jetzt bloss klein.
Wen interessierts? Bei Saturn vs PS war es das gleiche.
Sega pretscht vor und nennt den Preis. Danach geh der Sony-Chef an den Pult, sagt „299“ und geht dann wieder
Immer wieder ein Genuss diesen PR-Konter auf YT anzusehen. Einfach legendäre 10 Sekunden von Steve Race. 🙂
Gewusst wie. 🤷🏻♂️
Das ist halt die Art von PR die Microsoft nie konnte.
Da unterhalten sich die richtigen 😂😂
So lange du nicht dazwischen redest – ja
So einen „299“-Moment könnte es bei der nächsten Generation nochmal geben
Dem wäre ich definitiv nicht abgeneigt.
Bin auf Microsofts Strategie gespannt und wie sie den hohen Preis rechtfertigen.
„Schnellste Konsole der Welt“ hat schon bei der Series X nicht funktioniert
Ich bin generell gespannt als was man die Helix exakt ankündigt. Der Preis ist da erstmal nebensächlich.
Die serries x ist auch die beste Konsole alleine die Technik ist ein Meisterwerk 😜
Klar war das eine Provokation, aber war ein cooler Move damals, das muss man sagen, ist aber schlecht gealtert im Hinblick auf die jetzige Situation.
Ich wusste damals schon das jede Konsole Internet haben muß 😜 aber es gibt Menschen die glauben alles 😂
Sehr geehrter Yoshida San: 🤡🤡🤡
Ich habe mir damals die Präsentation von Xbox One angesehen und die ganzen Meldungen über DRM, Gebrauchtmarkt der Games etc. damals sind mir heute noch geläufig. Die Einführung der PS4 dagegen habe ich sehr gefeiert und war eines der geschicktesten PR Moves die ich in der Branche erlebt habe, weil man kurz gesagt Xbox sowas von in die Fresse geschlagen hat und das absolut zurecht. Die Konsolensabsätze von One zu PS4 waren auch 2:1 für Sony was bei der damaligen Kommunikation nicht verwunderlich war. Heute ist es mit Xbox ähnlich und man hat es nicht mehr geschafft das Ruder rumzureißen. Eine One und One X hatte ich aber dennoch und sogar heute noch 🙂 . Das Thema mit DRM hat mich nie interessieret jedoch das Thema mit den Gebrauchten Games und hier ist ja Xbox zum Glück damals zurückgerudert und dann habe ich mir die Konsolen gekauft.
Man erkennt aber wieder deutliche parallelen in schlechter nicht eindeutiger Kommunikation wie vor 13 Jahren…
Das war schon ne lässige Spitze damals.
Was ein scheinheiliges gelaber.
Fällt ihn ja früh ein 😂😂😂
Das mit dem lächerlich machen hatte Don Mattrick ganz alleine geschafft.
Sony hatte damals clever und schnell auf denn Shitstorm reagiert.
Und das Video ist auch heute noch lustig.🤣
Die Idee von MS war ja schon gut, sie waren aber zu früh dran