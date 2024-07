PlayStation 5: Zenless Zone Zero für 6 Monate zeitlich exklusiv

Zenless Zone Zero ist ein Free-to-Play Action-Rollenspiel, das eingeschlagen ist wie eine Bombe. Auf allen derzeit verfügbaren Plattformen konnte das Spiel bereits über 50 Millionen Downloads (PC, PS5, Mobile) verzeichnen.

Im Konsolen-Sektor ist nur die PlayStation 5 als Plattform verfügbar, was auch mindestens noch sechs Monate so bleiben wird. In einem neuen Trailer von Sony wird am Ende im Kleingedruckten mitgeteilt, dass Zenless Zone Zero auf keiner anderen Konsole für mindestens die nächsten sechs Monate veröffentlicht wird.

Mit etwas Glück erscheint Zenless Zone Zero dann im Januar 2025 für Xbox und Switch, wenn Sony die zeitliche Exklusivität nicht verlängert oder weitere Deals aushandelt, um andere Plattformen auszuschließen.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier: