PlayStation 5: Zwei und mehr große First-Party-Spiele pro Jahr

Über die Pläne für PlayStation sprach Jim Ryan beim diesjährigen Business Segment Meeting. Der Chef von Sony Interactive Entertainment wolle eine Erweiterung des Portfolios für First-Party-Titel, wie es heißt.

Konkret plane man zwei bis drei große Veröffentlichungen pro Jahr, die eine Mischung aus Einzelspieler- und Live-Service-Titeln darstellen. Diese sollen die wichtigen Genres Shooter, Rennspiele, Rollenspiele, Plattformer, Action und Sport abdecken.

Unklar ist bisher noch, ob für jedes Genre zwei oder mehr Spiele veröffentlicht werden oder für alle zusammen.

Weiterhin sollen sich große Franchises und neue IPs zu gleichen Teilen die Waage halten, wobei man plant, 10 % für das Geschäftsjahr 2025 in neue IPs zu investieren.

In einer Prognose heißt es, dass 60 % der Investitionen in den Live-Service gehen und 40 % in traditionelle Services.