PlayStation 6: Leak enthüllt günstige PS6S-Einsteigerversion und Preisrahmen

Das neue Video des Kanals Moore’s Law Is Dead sorgt weiterhin für Diskussionen rund um die mögliche Hardware der kommenden PlayStation 6. Dabei handelt es sich um nicht offiziell bestätigte Informationen, die auf zugespielten Spezifikationen und Einschätzungen basieren.

Im Zentrum der Gerüchte steht die Möglichkeit, dass Sony neben einer Standardversion und einem geplanten Handheld zusätzlich eine dritte, günstigere Variante einführen könnte. Diese soll unter dem Namen PS6S diskutiert werden und sich technisch unterhalb der regulären Konsole einordnen, ähnlich wie bei einer abgespeckten Einsteigerklasse und der Xbox Series S in der aktuellen Generation.

Laut den im Video genannten Spekulationen könnten sich die drei Modelle klar im Preis unterscheiden. Für die PS6S wird ein Bereich von etwa 300 bis 400 US-Dollar genannt. Der Handheld könnte zwischen 400 und 500 US-Dollar liegen, während die Standard PlayStation 6 auf rund 550 bis 700 US Dollar geschätzt wird.

Diese Werte stammen aus früheren Einschätzungen und könnten sich laut Bericht durch aktuelle Marktbedingungen wie Speicherpreise verändert haben. Mittlerweile wird gemunkelt, dass der Handheld schon 800 US-Dollar kosten wird.

Als möglicher Zeitraum für den Marktstart werden Ende 2027 bis Anfang 2028 genannt, wobei auch eine spätere Veröffentlichung nicht ausgeschlossen wird. Offiziell bestätigt ist dieser Zeitrahmen jedoch nicht. Und Leaker halten sich natürlich alle Optionen offen, um spekulative Informationen zu verschleiern – das Spielchen kennt ihr bereits.

Interessant ist zudem die Diskussion um die Strategie im Konsolenmarkt.

Während Sony offenbar über eine günstigere Einstiegsversion nachdenken könnte, wird im gleichen Kontext spekuliert, dass Microsoft bei der nächsten Xbox-Generation eher auf eine einzelne High-End-Variante setzen könnte und weniger auf mehrere Preisstufen. Ist in der Next-Gen also alles umgekehrt? Sony macht die Microsoft-Strategie und umgekehrt?

Gleichzeitig wird in der Community auch kritisch diskutiert, ob eine schwächere Einsteigerkonsole wie die PS6S die technische Entwicklung einer gesamten Generation beeinflussen könnte. Als Vergleich wird dabei häufig die Xbox Series S genannt, die bereits in der aktuellen Generation ähnliche Debatten ausgelöst hat.

Wie immer gilt: Alle genannten Informationen basieren auf Gerüchten und Einschätzungen und sind nicht offiziell bestätigt.