PlayStation 6: AMD und SONY enthüllen Fortschritte bei Project Amethyst

AMD und Sony Interactive Entertainment haben neue Details zu ihrer gemeinsamen Technologieinitiative Project Amethyst vorgestellt.
In einem Gespräch zwischen Jack Huynh, Senior Vice President und General Manager der Computing and Graphics Group bei AMD, und Mark Cerny, dem leitenden Architekten der PlayStation 5 und PS5 Pro, wurde die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen zur Entwicklung neuer Machine-Learning-basierten Technologien für Grafik und Gameplay hervorgehoben.
Das Ziel von Project Amethyst ist es, die Leistungsfähigkeit moderner Spielekonsolen auf ein neues Niveau zu heben. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Algorithmen und lernfähiger Grafikprozesse soll eine deutlich realistischere Darstellung von Umgebungen, Animationen und Beleuchtung ermöglicht werden.
Cerny und Huynh betonten, dass die gemeinsame Vision von AMD und Sony nicht nur zukünftige PlayStation-Generationen, sondern die gesamte Gaming-Industrie nachhaltig prägen werde.
Im Rahmen der Diskussion wurden drei technologische Durchbrüche vorgestellt, die künftig entscheidend sein sollen: ein neues Machine-Learning-Framework zur Verbesserung der Bildqualität, adaptive Renderverfahren für dynamischere Umgebungen sowie KI-gestützte Gameplay-Systeme, die sich in Echtzeit an das Verhalten der Spieler anpassen.
Project Amethyst steht damit exemplarisch für die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz im Gaming und zeigt, wie eng Hardware und Software künftig zusammenarbeiten werden, um immersivere Spielerlebnisse zu schaffen. AMD und Sony sehen darin den nächsten großen Schritt in Richtung einer neuen Ära des interaktiven Entertainments.
65 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die 30 Teraflops der PS6 werden in 2027 wieder nur mittel- bis unterklasse sein.
Xbox Next kommt mit seinem Magnus Chip auf satte 50-60 TF, also fast doppelt so schnell wie die PS6 und wird damit zur echten High End Kategorie gehören und sich sogar mit PCs messen können.
Es gibt Leute, denen ist das völlig egal. Aber es gibt auch Leute, die legen darauf richtig viel wert. Ich bin schon so lange Gamer – für mich ist sowas einfach wichtig und natürlich muss man das auch sehen auf dem Screen.
Da mache ich mir bei dem gewaltigen Leistungsunterschied allerdings gar keine Gedanken. 🙂
Die Xbox Series X hat auch mehr TF als die PS5. Was sie daraus im nachhinein gemacht haben wissen wir ja alle. 😉
Ja, die XSX hat meist eine höhere Auflösung als die PS5.
Allerdings hat die XSX nicht 100% mehr Leistung als die PS5.
Gemessen in Teraflops könnte es aber in der next Gen 60 TF vs 30 TF zugunsten der Xbox heißen, wenn der Leak stimmt.
Ja, hat ne minimal höhere Auflösung, dafür auch meistens die instabileren fps. Wenn schon, dann immer die komplette Geschichte erzählen.
Wenn beide Ende 2027 erscheinen glaube ich kaum an die doppelte Leistung, das wäre ja fast ein Gen-Unterschied, man solte da also schon auf dem Tepich bleiben. Zudem sind nackte TF-Zahlen auch nicht der entscheidende Faktor…
Und am Ende des tages gehts dan auch immer um die Anpassung und da die PS erwartungsgemäß bei nahezu allen 3rds die Lead-Plattform sein wird muss man überhaupt erstmal abwarten inwieweit sich der grafische Vorsprung dann auf den Screens sehen lässt
Es ist am Ende entscheidend wie gut die API sind, also wie weit, bzw. runter man auf die Hardware kommt und wer in der nächsten Generation die Leadplattform wird. Entsprechend wird dann auch optimiert und die Leistung fällt dann entsprechend gut aus.
Das liegt daran das die PS5 Mainplattform für die Entwickler ist, sieht man ja beider Pro die von Entwicklern oft vernachlässigt wird!
Eben. Die kraft auch auf die Straße bekommen (wollen) ist der Trick an der ganzen Nummer. 🖖
Im Endeffekt können sie doch in die ps6 machen was sie wollen, aber trotzdem werden die meisten Hersteller nur Mittelklasse spiele entwickeln wie jetzt schon
Was die üblichen Verdächtigen wohl für Kommentare geschrieben hätten, wenn das jetzt ein Video von Microsoft gewesen wäre? ^^
Die blaue Community ist mittlerweile so toxisch, dass selbst neutrale Inhalte reflexartig zerrissen werden, nur weil das Logo nicht das richtige ist. Objektivität? Fehlanzeige.
Also ich hätte genauso geschrieben, dass ich mit dem Gelaber nichts anfangen könnte, unabhängig von der Konsole.
An sich sehr spannend das zeigt halt die Zukunft von AMD , an sich hat es ja nichts mit Sony zu tun und das was sie entwickeln wandert ja dann auch auf den PC und in ne Xbox.
Was ich mir wünsche eine richtige Konkurrenz für NVIDIAs High End karten .
Cerny arbeitet ja schon ne Weile mit AMD zusammen für deren neue Hardware Gen .
Spielt doch keine Rolle was Sony da bringt,es wird alles wie immer.
Komplette Markt Dominanz ( Konsolen Verkäufe,mit der nächsten Xbox sollte MS gar keine Rolle mehr spielen,schade!)die eigenen First Party Spiele werden technisch wieder absolut herausragen wie immer und mehr brauch es auch nicht.
Die Formel ist simpel und reicht völlig aus jedem PS Spieler zu überzeugen
Die Formel mag simpel sein..aber sie funktioniert längst nicht mehr bei jedem PS-Spieler. Die Realität ist: Die Mehrheit der PlayStation-Nutzer kauft kaum First-Party-Ubisoft-Titel. Wenn überhaupt, greifen sie zu Third-Party-Games wie FIFA oder Call of Duty ironischerweise ein Xbox-First-Party-Spiel. Markt-Dominanz sieht anders aus, wenn die eigenen Exklusivtitel zwar gefeiert, aber kaum gekauft werden. Vielleicht sollte Sony die Formel mal überdenken.
Und du möchtest mir jetzt erzählen das sich der typische Playstation Spieler einfach so ne andere Konsole kaufen würde?
Klar,dass glaubst du doch selber nicht 🤣
Was ist für dich den dann Dominanz wenn die Verkäufe bei 1:3 stehen?
Ach süß, wie du mir Worte in den Mund legst, die ich nie gesagt habe 😄. Ich hab nie behauptet, dass der typische PlayStation-Spieler sofort zur Konkurrenz rennt…aber wenn du denkst, dass Leute sich nie verändern oder mal über den Tellerrand schauen, dann unterschätzt du die Gaming-Community gewaltig.
Technik entwickelt sich weiter, Spiele auch und wer wirklich zockt, schaut nicht nur aufs Logo auf der Konsole, sondern auf das, was sie bietet. Aber hey, bleib ruhig in deinem kleinen Sony-Kosmos, während andere längst neue Welten entdecken 😉
Da stimme ich dir grundsätzlich zu …Technik und Gaming entwickeln sich ständig weiter ,und es ist gut über den Tellerrand zu schauen dennoch hat jede Plattform ihre Stärken, und viele bleiben bei dem, was für sie am besten funktioniert (was der überwiegende Teil halt PS Nutzer sind im Konsolen Sektor und das wird auch so bleiben solange es stationäre Konsolen gibt,MS hatte seine Chance nach der 360 leider nicht genutzt mit ihrer Überheblichkeit) aber gut ich bin halt im Sony Kosmos….der der zwischendurch ein altes Spiel auf einer PS 4 spielt 😅
Ja, ich verstehe total, warum viele im PlayStation-Kosmos bleiben, gerade wenn man schon lange dabei ist. Für mich persönlich ist Xbox einfach attraktiver, vor allem wegen der Kundenfreundlichkeit. Bei PlayStation habe ich oft das Gefühl, dass alles extra kompliziert oder teuer gemacht wird…sei es beim Teilen von Spielen, bei Abwärtskompatibilität oder beim Crossplay. Viele Features, die bei Xbox längst Standard sind, wirken dort eingeschränkt oder mit unnötigen Hürden versehen.
Dagegen ist Xbox viel offener und flexibler: Game Pass, Play Anywhere, Cloud Saves…all das macht das Spielerleben deutlich unkomplizierter. Dazu kommen die Xbox-Shows, die regelmäßig zeigen, dass Microsoft wirklich auf die Community hört und den Fokus auf den Spieler legt. Für mich persönlich ist das der entscheidende Unterschied, und deshalb fühle ich mich im Xbox-Ökosystem einfach wohler. 🙂
Ähm nein. Das wird nicht passieren. Von den 4 Bekannten mit einer Xbox haben 3 sie wieder Verkauft. Meine ist auch Verkauft und die NextBox wird ein Nischenprodukt für EDELGAMER.
Ist das nicht das was er geschrieben hat beziehungsweise meint?
Meinst du Master Dingens? Ich sehe nicht was er schreibt. Er hat mich geblockt 🤣
Dafür das „kaum einer“ die Exklusivtitel kauft, verkauft sich Ghost of Yotei aber erschreckend gut.
Süß…“erschreckend“…🤡
Amethyst ist schon mal ein cooler Name und hört sich edel an
Naja, mal abwarten. Das ist natürlich alles Technik-Gerede auf hohem Nivea. Am Ende wollen wir einfach ein tolles Endprodukt mit bestmöglicher Grafik. Ich denke solche Präsentation machen aber von sich reden und es ist gewissermaßen schonmal ein wenig Werbung für die Nachfolge-Generation. Muss man auch so sehen.
Bleibt abzuwarten was da wirklich kommt.
Xbox,PS oder PC bin mir unschlüssig was es wird…Stand jetzt geht es eher Richtung PC eine Konsole für 1k oder mehr brauche ich nicht da lohnt sich der PC einfach mehr.
Das ist halt das nächste… wenn das ein PC/Xbox wird. Kann ich dann später nachrüsten? Ja oder Nein? Man möchte also im PC Bereich mitspielen, nimmt aber mit so einem Produkt gleichzeitig dessen stärken weg.
Nicht umsonst haben sich Konsolen und PCs getrennt voneinander durchgesetzt. Steam ist bereits schon mal mit einer PC Konsole aka Steam Machine gescheitert. PC Handheld hingegen sind was komplett neues und anderes.