PlayStation 6: Auf Handheld-APU basierende Lite-Variante gilt als unwahrscheinlich

PlayStation 6 Gerüchte um eine mögliche Lite Version werfen neue Fragen zur Hardware Strategie von Sony auf.

Neue Aussagen des Brancheninsiders KeplerL2 stellen nun die Existenz einer möglichen abgespeckten Variante der PlayStation 6 deutlich infrage. Ein entsprechendes Modell, das zuvor als „Lite“-Version diskutiert wurde, könnte laut aktuellen Einschätzungen mehr Probleme als Vorteile mit sich bringen.

Im Zentrum der Diskussion steht die technische Komplexität für Entwickler. Bereits mit einer klassischen Heimkonsole und einer zusätzlich geplanten Handheld-Variante müssten Studios zwei unterschiedliche Hardware-Profile berücksichtigen. Eine weitere abgespeckte Konsole würde diesen Aufwand erheblich steigern und die Entwicklung deutlich komplizierter machen.

Als realistischer gilt dagegen die Anpassung von Spielen an unterschiedliche Display-Anforderungen. Inhalte für ein tragbares System lassen sich vergleichsweise leichter auf eine Auflösung von 1080p optimieren.

Deutlich schwieriger wäre es hingegen, leistungsschwächere Hardware für stabile Darstellungen auf 4K-Bildschirmen auszulegen. Ob Entwickler verpflichtet werden, eine mögliche Handheld-Version zu unterstützen, bleibt derzeit offen.

Auch auf technischer Ebene gibt es klare Einschränkungen. Die diskutierte Handheld-Hardware rund um die sogenannte Canis-APU wurde speziell auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt. Selbst mit zusätzlicher Kühlung lässt sich die Leistung daher nicht beliebig steigern, da hohe Taktfrequenzen konstruktionsbedingt nicht erreicht werden können.

Weitere Herausforderungen ergeben sich durch moderne Upscaling-Technologien. Während eine Skalierung von niedriger interner Auflösung auf 1080p vergleichsweise effizient möglich ist, steigt der Aufwand bei höheren Zielauflösungen deutlich. Besonders bei einer Darstellung in 4K könnte dies zusätzliche Optimierungen erfordern, um stabile Bildraten zu gewährleisten.

Alternativ wird innerhalb der Gerüchteküche ein anderer Ansatz diskutiert. Statt auf die mobile Architektur zu setzen, könnte eine abgespeckte Version der Heimkonsole mit einer reduzierten Variante der Orion-APU entstehen. Diese würde zwar geringere Taktraten und eine abgespeckte Ausstattung bieten, gleichzeitig aber die Produktionskosten spürbar senken.

Die Idee einer günstigeren Konsole unterhalb der Hauptversion bleibt damit weiterhin im Raum, erscheint aktuell jedoch technisch und strategisch komplex. Preislich könnten sich die verschiedenen Modelle laut Spekulationen klar staffeln, wobei eine mögliche Einstiegsvariante deutlich unterhalb der Hauptkonsole angesiedelt wäre. Konkrete Pläne oder Bestätigungen seitens Sony stehen allerdings weiterhin aus.