PlayStation 6: Auf Handheld-APU basierende Lite-Variante gilt als unwahrscheinlich

Neue Aussagen des Brancheninsiders KeplerL2 stellen nun die Existenz einer möglichen abgespeckten Variante der PlayStation 6 deutlich infrage. Ein entsprechendes Modell, das zuvor als „Lite“-Version diskutiert wurde, könnte laut aktuellen Einschätzungen mehr Probleme als Vorteile mit sich bringen.
Im Zentrum der Diskussion steht die technische Komplexität für Entwickler. Bereits mit einer klassischen Heimkonsole und einer zusätzlich geplanten Handheld-Variante müssten Studios zwei unterschiedliche Hardware-Profile berücksichtigen. Eine weitere abgespeckte Konsole würde diesen Aufwand erheblich steigern und die Entwicklung deutlich komplizierter machen.
Als realistischer gilt dagegen die Anpassung von Spielen an unterschiedliche Display-Anforderungen. Inhalte für ein tragbares System lassen sich vergleichsweise leichter auf eine Auflösung von 1080p optimieren.
Deutlich schwieriger wäre es hingegen, leistungsschwächere Hardware für stabile Darstellungen auf 4K-Bildschirmen auszulegen. Ob Entwickler verpflichtet werden, eine mögliche Handheld-Version zu unterstützen, bleibt derzeit offen.
Auch auf technischer Ebene gibt es klare Einschränkungen. Die diskutierte Handheld-Hardware rund um die sogenannte Canis-APU wurde speziell auf niedrigen Energieverbrauch ausgelegt. Selbst mit zusätzlicher Kühlung lässt sich die Leistung daher nicht beliebig steigern, da hohe Taktfrequenzen konstruktionsbedingt nicht erreicht werden können.
Weitere Herausforderungen ergeben sich durch moderne Upscaling-Technologien. Während eine Skalierung von niedriger interner Auflösung auf 1080p vergleichsweise effizient möglich ist, steigt der Aufwand bei höheren Zielauflösungen deutlich. Besonders bei einer Darstellung in 4K könnte dies zusätzliche Optimierungen erfordern, um stabile Bildraten zu gewährleisten.
Alternativ wird innerhalb der Gerüchteküche ein anderer Ansatz diskutiert. Statt auf die mobile Architektur zu setzen, könnte eine abgespeckte Version der Heimkonsole mit einer reduzierten Variante der Orion-APU entstehen. Diese würde zwar geringere Taktraten und eine abgespeckte Ausstattung bieten, gleichzeitig aber die Produktionskosten spürbar senken.
Die Idee einer günstigeren Konsole unterhalb der Hauptversion bleibt damit weiterhin im Raum, erscheint aktuell jedoch technisch und strategisch komplex. Preislich könnten sich die verschiedenen Modelle laut Spekulationen klar staffeln, wobei eine mögliche Einstiegsvariante deutlich unterhalb der Hauptkonsole angesiedelt wäre. Konkrete Pläne oder Bestätigungen seitens Sony stehen allerdings weiterhin aus.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brauch ja auch niemand 😁
Ob wirklich niemand eine playstation braucht?
Ja du hast recht. Braucht niemand. Wird trotzdem gekauft wie die allerletzte Charge Fentanyl. 😉
Ist echt nicht mehr gesund 💀.
Fairer Weise muss man sagen doch… wenn…
Die series s war ja dafür gedacht die neuen Features in schlechterer Qualität liefern zu können bzw niedriger Auflösung und gleichzeitig auch Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln den Kauf der Hardware zu ermöglichen.
Also warum sollte man das Sony nicht auch zugestehen?
Das die fanboys und gewisse Entwickler die S schlecht reden tut dabei nichts zur Sache weil die bekommen das dann selbst vor die Nase gesetzt und können ihre eigene möchtegern Argumentation dann wieder schönreden mit ungewissen Ergebnis.
Aber die Argumentation von Kepler hinkt auch.
Sobald ich 4k und 1080p als Auflösung anbiete besteht das Problem das ich entweder eine hoch und die andwre runter rechnen muss, oder eben die ganze Arbeit 2x mache um bei beidem das beste Ergebnis zu erzielen. Wenn see Handheld also PS6-spiele fähig sein soll muss eh mehr Arbeit aufgewendet werden als wenn man ihn nur für PS6 bringen würde.
Man kann hier auch nicht mit möglichen PS5 Versionen argumentieren weil da eben die PS6 Features fehlen und es wäre dann immer noch ein PS5 handhandheld.
So oder so wird das nicht gerade einfach werden.
Das ist so ähnlich wie mit dem steamdeck. Kann man alles feauf spielen mag es klasse sein, spätestens wenn ich aber was nicht drauf spielen kann ist die Frage ob es immer noch so klasse ist und man nicht doch lieber den PC genommen hätte. Und dem Entwickler kann man das nicht anlasten wenn der keinen Bock hat extra darauf anzupassen weil vielleicht die Spieler fehlen.
Denn man kann es drehen und wenden wie man will ein Handheld ist und bleibt in der heutigen Zeit immer noch eine Art zusatz Gerät und nicht wie früher eine eigenständige Hardware die für sich alleine steht.
Das ist doch Blödsinn. Wo ist da die Mehrarbeit, wenn die abgespeckte Variante die gleichen Specs hat wie das Handheld?
Und natürlich ist es ein Unterschied ob eine APU mit 17W läuft oder mit 35W. Das reicht dann für Upscaling auf 4k.
Upscaling von 1080p auf 2160p kostet laut AMD bei FSR4 1,35ms. Das kann man mit 35W aufbringen
Habe ich mich auch gefragt. Aber ob das dann so sein soll?
Würde, würde… ohne Würde. 🤷🏻♂️
Gesetz dem Fall es würde eine „S“ geben. Beharrt dann Sony auch auf Parität analog Microsoft? Auch sehe ich das Upscaling nicht als Problem, die Frage ist wie würde das Endprodukt aussehen?
Was meinst du mit „aussehen“? Optisch oder inhaltlich?
Optisch.
Da reicht theoretisch eine kleine Box.
Ein Handheld-SoC benötigt auch mit 35W keine extreme Kühlung.
Ich vergleiche das im Bezug auf Series X/S und dem „Ausbremsen“ bei der Entwicklung. BG3 ist da ja ein Paradebeispiel. Da hat es auch ziemlich lange gedauert bis für Xbox kam und selbst dann nur weil Microsoft eine Sondererlaubnis gegeben hatte, den Splitscreen auf der S weglassen zu dürfen.
Ich glaube Sony wird sich da nicht in die Nesseln setzen wollen und eine ähnliche Schiene wie Microsoft fahren wollen. Steht und fällt in meinen Augen mit der Feature-Parität. Grafisch würde es Unterschiede geben, dessen jeder mögliche Käufer sich bewusst sein sollte.
Ich finde, die Hersteller sollten den Entwicklern da nicht zu sehr entgegenkommen.
BG3 und auch Wukong haben gezeigt, dass es nicht an der Hardware liegt, und Optimierung sollte nicht erlassen werden.
Da stimmt aber Optimierung kostet viel Geld und das wird dem ein oder anderen Studio sicherlich Kopfschmerzen bereitet haben.
Das Spiele auf einer schwächeren Konsole schlechter aussehen, sollte klar sein.
Niemand kommt auf die Idee zu behaupten Spiele sähen auf PS5 uns PS5 Pro gleich aus (bis auf ein paar Fanboys halt).
Und Splitscreen kam mit Patch 8 für Series S – spät, aber es ging dann plötzlich doch 🤷🏻♂️
Wie immer gilt: Wenn die Quelle nicht offiziell ist oder in einer seriösen Publikation veröffentlicht wird, sollte man immer mehr als vorsichtig sein. Und die Quellenangabe „KeplerL2 sagt das“ ist… naja, kann sich ja jeder selbst denken.
Quelle: Vertrau mir, Bruder.
Ich bin nicht dein Bruder 😁
Er spricht von einer Quellangabe, keiner Quälangabe. 😉
(Ging nur um den Witz 🫣)
Ich bin da jetzt noch nicht so erfahren drin, aber ich bin offen für alles. Wenn ihr (noch mehr als durch meine bisherigen Kommentare) gequält werden wollt, gebt Bescheid – ich wäre zumindest stets bemüht 😀
Gehört auch nicht zu meinen Hobbys. Nicht alles, was Leiden schafft, ist auch (m)eine Leidenschaft wert.
Ist ja nur ein Angebot. Ich würde alles nahezu für euch tun, um euch glücklich zu machen ;D
Weiß ich doch 👍🏻
Erstmal abwarten und aufhören die olle Gerüchteküche zu befeuern.
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das Sony sich eine eigene „Series S“ antun will.
Hat für MS vorallendingen ziemlich gut funktioniert – in Anbetracht der zu erwartenden Hardwarepreise auch nicht dumm.
Selbst wenn man das als Argument nimmt, müsste immer noch geklärt sein, ob Sony hier auch auf Parität beharrt oder nicht.
„auf Parität beharrt oder nicht.“
Wieso nicht? Ein gutes SDK sollte das möglich machen.
Wenn das Handheld 16GB oder sogar 24GB (wie das Xbox Ally X) hat, dann ist die Differenz zu den 30GB der PS6 eher klein.
Auch AMD hat schon an „Neural Texture Block Compression“ gearbeitet und zusammen mit Sony könnte man das auch zur Serien-Reife bringen.
Für Project Amathyst wurde auch „Universal Compression“ angekündigt.
Es steht und fällt mit den Hardware-Spec. Das ist ein gutes Argument deinerseits. Also einfach mal abwarten was Sony präsentieren wird.
Ist ziemlich egal. Auf der Series S gab es bei ungefähr zwei Spielen angeblich Probleme, sonst nie. Und bei mindestens einem ist auch die Frage ob dies auch so gestimmt hat.
Ob das jetzt ein Grund ist auf Millionen an Verkäufen zu verzichten denke ich nicht.
Immerhin muss der PC als kleinster gemeinsamer Nenner auch mitgenommen werden. Der kann zwar theoretisch am meisten, aber in der Masse kommt die Hardware meistens deutlich später an.
Und wenn gibt es am Ende immer Gründe es schön zureden. Zumindest von den Fanboys.
Bei Release war die XSS btw aufgrund der damaligen Anforderungen auch noch etwas konkurrenzfähiger als heutzutage, oder?
Um möglichst viele Ps6 zu verkaufen
werden sie kaum drumherum kommen
Die Gen startete mit 300-500€
Die nächste soll ja schon bei ~800-1200€ liegen
Sowas können sich die meisten nicht leisten
Und eine Videospiel Konsole steht
wohl kaum ganz oben auf der Liste
Er erwähnte auch, das er nicht von einer ausbremssititaion Ala Series S zu X ausgeht. Abgesehen davon sind’s halt nur seine Gedankenspiele.
Kann man so oder so sehen.
Mehrarbeit für die Entwickler ja. Aber die wollen ja auch verkaufen.
Aber für unwahrscheinlich halte ich es auf keinen Fall.
Gerade wenn man sieht wie gut die series s sich verkauft hat wird Sony sich das mehrfach überlegen mittels einer preiswerten Variante nicht zu versuchen mehr Käufer zu erreichen.
Gerade auch wenn das ding teurer als 5-600 wird wovon man eigentlich ausgehen sollte.
Handheld und Hauptkonsole fertig ist es. mehr braucht man nicht. Die navigieren sich sonst selbst in eine Series S Situation.