PlayStation 6: Buttons einfach verschieben? Sony denkt den möglichen Controller völlig neu

Frei platzierbare Bedienelemente und ein integrierter Touchscreen könnten einen zukünftigen PlayStation 6 Controller deutlich stärker individualisierbar machen. Eine Patentanmeldung von Sony Interactive Entertainment beschreibt einen modularen Controller, dessen Aufbau sich an die persönlichen Vorlieben der Spieler anpassen lässt.

Das Konzept ersetzt unter anderem das vom DualSense bekannte Touchpad durch einen Touchscreen. Über diesen könnten Menüs, Einstellungen, Nachrichten und Benachrichtigungen aufgerufen werden.

Zusätzlich beschreibt das Patent ein drehbares Bedienelement, mit dem sich Funktionen und auf dem Display dargestellte Symbole auswählen beziehungsweise steuern lassen.

Buttons könnten ihre Position wechseln

Besonders ungewöhnlich ist der modulare Aufbau. Einzelne Komponenten sollen sich vom Controller entfernen, neu positionieren und anschließend magnetisch befestigen lassen.

Sony begründet diesen Ansatz mit unterschiedlichen Vorlieben bei der Bedienung. Spieler könnten selbst entscheiden, welche Komponenten sie verwenden und an welcher Stelle des Controllers diese sitzen sollen.

Das eröffnet theoretisch zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Controller-Layouts. Bedienelemente könnten abhängig vom jeweiligen Spiel oder persönlichen Anforderungen anders angeordnet werden.

Touchscreen statt klassischem Touchpad

Der integrierte Bildschirm soll gleichzeitig als grafische Benutzeroberfläche dienen. Dort könnten auswählbare Symbole angezeigt werden, über die sich verschiedene Funktionen des Spielsystems bedienen lassen.

Damit würde der Bildschirm eine deutlich größere Rolle übernehmen als das bisherige Touchpad des DualSense.

Das Patent beschreibt außerdem ein rotierendes Element, dessen Achse durch das Controller-Gehäuse verläuft und mit dem sich beispielsweise Symbole auswählen oder Funktionen navigieren lassen.

PS6 oder neuer PlayStation-Handheld?

Offen bleibt, für welches Gerät Sony dieses Controller-Konzept entwickelt hat. Denkbar wäre eine Verwendung mit einer zukünftigen PlayStation-Konsole, einem Handheld oder sogar mehreren Geräten.

Eine direkte Verbindung zur PlayStation 6 ist bislang nicht bestätigt. Ebenso wenig bedeutet eine Patentanmeldung automatisch, dass Sony einen entsprechenden Controller tatsächlich auf den Markt bringen wird.

Patente sichern Unternehmen regelmäßig technische Konzepte, die später verändert oder überhaupt nicht kommerziell umgesetzt werden. Das Dokument liefert daher vor allem einen Einblick in Technologien und Controller-Konzepte, mit denen Sony derzeit experimentiert.