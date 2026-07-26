PlayStation 6: Buttons einfach verschieben? Sony denkt den möglichen Controller völlig neu

Frei platzierbare Bedienelemente und ein integrierter Touchscreen könnten einen zukünftigen PlayStation 6 Controller deutlich stärker individualisierbar machen. Eine Patentanmeldung von Sony Interactive Entertainment beschreibt einen modularen Controller, dessen Aufbau sich an die persönlichen Vorlieben der Spieler anpassen lässt.
Das Konzept ersetzt unter anderem das vom DualSense bekannte Touchpad durch einen Touchscreen. Über diesen könnten Menüs, Einstellungen, Nachrichten und Benachrichtigungen aufgerufen werden.
Zusätzlich beschreibt das Patent ein drehbares Bedienelement, mit dem sich Funktionen und auf dem Display dargestellte Symbole auswählen beziehungsweise steuern lassen.
Buttons könnten ihre Position wechseln
Besonders ungewöhnlich ist der modulare Aufbau. Einzelne Komponenten sollen sich vom Controller entfernen, neu positionieren und anschließend magnetisch befestigen lassen.
Sony begründet diesen Ansatz mit unterschiedlichen Vorlieben bei der Bedienung. Spieler könnten selbst entscheiden, welche Komponenten sie verwenden und an welcher Stelle des Controllers diese sitzen sollen.
Das eröffnet theoretisch zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Controller-Layouts. Bedienelemente könnten abhängig vom jeweiligen Spiel oder persönlichen Anforderungen anders angeordnet werden.
Touchscreen statt klassischem Touchpad
Der integrierte Bildschirm soll gleichzeitig als grafische Benutzeroberfläche dienen. Dort könnten auswählbare Symbole angezeigt werden, über die sich verschiedene Funktionen des Spielsystems bedienen lassen.
Damit würde der Bildschirm eine deutlich größere Rolle übernehmen als das bisherige Touchpad des DualSense.
Das Patent beschreibt außerdem ein rotierendes Element, dessen Achse durch das Controller-Gehäuse verläuft und mit dem sich beispielsweise Symbole auswählen oder Funktionen navigieren lassen.
PS6 oder neuer PlayStation-Handheld?
Offen bleibt, für welches Gerät Sony dieses Controller-Konzept entwickelt hat. Denkbar wäre eine Verwendung mit einer zukünftigen PlayStation-Konsole, einem Handheld oder sogar mehreren Geräten.
Eine direkte Verbindung zur PlayStation 6 ist bislang nicht bestätigt. Ebenso wenig bedeutet eine Patentanmeldung automatisch, dass Sony einen entsprechenden Controller tatsächlich auf den Markt bringen wird.
Patente sichern Unternehmen regelmäßig technische Konzepte, die später verändert oder überhaupt nicht kommerziell umgesetzt werden. Das Dokument liefert daher vor allem einen Einblick in Technologien und Controller-Konzepte, mit denen Sony derzeit experimentiert.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Touchscreen statt Pad würde ich bevorzugen. Finde nur interessant wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Finde den ps5 Controller um Längen besser als den von der Xbox
ich finde den Elite 2 um Welten besser 😁
Nur ist der Elite 2 ja nicht der Standard Controller. Wenn wir nur die Controller nehmen die bei der Konsole dabei sind ist der Xbox Controller Müll im Gegensatz zu der ps5.
Den Elite 2 habe ich auch direkt geholt, aber den vergleiche ich nicht da er 100€ mehr kostet
der Standard ist auch sehr gut alleine die Stick Anordnung der Playstation ist nicht so gut aber will deine Playstation Controller nicht schlecht machen.
hab Mal mit meiner Playstation 5 versucht CoD zu spielen ist ne Katastrophe 😕
Die Anordnung der Sticks und die Ergonomie des Controllers hat mir nie zugesagt.
Liest sich interessant, allerdings würde mir direkt mal das Thema Haptik, und Feeling eines Buttons bei Druck einfallen…müsste ich testen, aber vom ersten Gedankengang wirkt das eher für spezielle Fälle, mal auf die Info gespannt wo der Controller zum Einsatz kommt…🤷♂️
Jawohl Sony! Ein Touchscreen statt Buttons ist bestimmt eine hervorragende Mögliche Spiele zu steuern , nicht umsonst findet man die meisten Spieler auf dem Smartphone.
Sonys neuer PS6 Handheld wird einfach ein Smartphone sein.
Yes! Darauf hat die Welt gewartet 👍
Interessiert mich nicht. Ein anderes veröffentlichtes Patent von Sony finde ich viel interessanter.
Es gibt Berichte, dass Sony ein Patent angemeldet hat mit dem Namen „OPERATING STICK ASSEMBLY AND INPUT DEVICE“
Ein neuer Controller mit TMR-Sensor, der Stick-Drift verhindert. Mein Razor V3 Pro Controller hat auch TMR-Sensoren. Für einen DualSense Controller mit TMR Sensoren würde ich auch mehr bezahlen.
Musste in der Vergangenheit schon einige Controller neu kaufen wegen Stick Drift.
Ich empfehle immer noch „flydigi vader 5 pro“. Die Normale Variante, nicht die XBOX. Braucht zwar nen Adapter, aber ist abgesehen von der Akkuleistung die nur „normal“ ist, eigentlich das Beste was ich bisher in den Händen hatte.
Ob da mal wieder jemand einfach nur Geld kassieren will?
Ist ja nicht so als wäre das mit dem „Vertauschen“ was Neues. Da gabs schon einige Kandidaten die das hatten. Nur hats wohl niemand extra Patentieren lassen.
Wenn es gut funktioniert warum nicht.