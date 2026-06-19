PlayStation 6: CEO glaubt an Zukunft physischer Konsolen

Ob und wie lange das Konzept physischer Spielekonsolen erhalten bleibt, ist bereits seit Jahren ein Thema, dass innerhalb der Gaming-Branche für reichlich Spekulationen und Diskussionen sorgt.
Für PlayStation-CEO Hideaki Nishino steht die Notwendigkeit von Spielekonsolen außer Frage. Zudem ist er bestrebt, Spielern auch neue, an den modernen Lebensstil angepasste Erlebnisse bieten zu können, wie beispielsweise das Spielen unterwegs:
„Meine Überzeugung, dass eine Spielkonsole zum Spielen notwendig ist, bleibt unverändert.“
„Ich denke, wir können interessante neue Spielkonsolenerlebnisse entwickeln, indem wir Technologien nutzen, die in verschiedenen Formen und an verschiedenen Orten eingesetzt werden können.“
„Während PlayStation beispielsweise stark mit dem Spielen am Fernseher im Wohnzimmer assoziiert wird, haben wir PlayStation Portal entwickelt, um auch an anderen Orten komfortables Spielen zu ermöglichen. Wir wollen uns ständig neuen Herausforderungen stellen, damit wir Spielerlebnisse bieten können, die zu den unterschiedlichsten Lebensstilen passen.“
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zukunft haben Konsolen natürlich schon, aber der Markt wächst nicht und das schon lange nicht mehr. Deswegen fahren die Hersteller ihre Investitionen zurück. In einem gesättigten Markt funktioniert Wachstum nur über Verdrängung. Da ist Microsoft am besten gerüstet. Vielleicht erscheint die Xbox Helix ja tatsächlich Weihnachten 2027 oder im Frühjahr 2028 und die PS6 verschiebt sich auf 2029/2030. Wäre dann leichtes Spiel für MS, wie zu 360 Zeiten.
Wundert mich, das er das so früh sagt bevor die Ps6 kommt, damals war Sonys Taktik immer zu sagen „könnte die letzte werden“.
Aber klar werden physische Konsolen immer gut sein, was wir nicht alles so früher dachten, wo wir heute technisch wären😂
Da gebe ich ihm ausnahmsweise mal Recht.(Hab nur den Titel gelesen)
Natürlich glaubt er daran und sagt das, bringen ja alle Player eine Konsole heraus, aber die werden genauso obsolet werden, wie CD-DVD-Disk-MP3-Wackman-Kasetten werden.
Cloudgaming wird natürlich immer wichtiger werden, aber Konsolen werden noch mindestens weitere 10 Jahre sehr präsent sein.
Konsolen werden die nächsten Jahre immer noch wichtig sein, mal abwarten wie es in 10 oder mehr Jahren aussehen wird.
Die nächste Generation ist gesichert aber schauen wir danach mal.
Auch wenn Mobile und PC prozentual stärker steigen, so steigt die Anzahl der Konsolennutzer trotzdem kontinuierlich pro Jahr weiterhin an.
Weltweit:
2022: ca. 610 Mio.
2023: ca. 628 Mio.
2024: ca. 630 Mio.
2025: ca. 645 Mio.
Deutschland:
Seit 2019 ca. 33% Wachstum.
2024: ca 20,5 Mio.
2025: ca 22,1 Mio.
Konsolen werden teurer, ja, aber das gleiche gilt ebenso für PCs und Smartphones. Die höheren Preise werden eher dazu führen, das die vorhandene Hardware länger genutzt wird. Bei der Playstation spielen noch ca 45% auf der alten Generation, bei der Xbox sind es noch ca 33%.
Ob Cloudgaming zukünftig bedeutender wird, muss sich auch erst noch zeigen. Beim Cloudgaming gibt es noch so viele Baustellen, welche sich in den letzten Jahren nicht wirklich verbessert haben. Ich bin beruflich viel unterwegs und wäre froh über einen Cloud-Dienst, der alles bietet und immer reibungslos funkioniert (derzeit bei GeForceNow)
Wartezeiten und schwankende Performance ist man schon gewohnt. Wenn ich 15 Minuten warten muss, bis ein Platz frei ist und das Spiel startet, habe ich schon eine andere Beschäftigung gefunden. Dann kommen noch die fehlenden Features hinzu. Lokaler Coop? Funktioniert nicht. Andere Eingabegeräte als den Standard-Controller wie Lenkräder? Funktionieren nicht. Mods? Funktionieren in der Regel auch nicht. Zum Teil gingen nicht einmal gekaufte DLCs. (GeForceNow funktioniert mit einigen Logitech-Lenkräder und Spezialsoftware theoretisch … meine Erfahrungen waren allerdings durchwachsen)
Und wie sich das Cloud-Gaming preislich entwickelt, wird man auch erst noch sehen. Ich habe gelesen, dass der höchste GeforceNow-Tarif nur wirtschaftlich ist, wenn der Nutzer maximal 30-40 Stunden im Monat spielt. Anschaffung der Hardware, Gebäude-, Personal-, Strom- und Wartungskosten, Kosten für die nicht unerhebliche Datenübertragung, etc. … das alles muss bezahlt werden. Nicht umsonst wurden bei GeforceNow schon die monatlichen Stunden auf 100 gesenkt und das wird meiner Meinung nach erst der Anfang sein. Und irgendwann möchte man damit auch noch Gewinn einfahren. Vielleicht wird es wie bei den alten Internettarifen aus der Urzeit … Abrechnung von 19c im Minutentakt 😀
Cloud-Gaming in der Familie ist ebenfalls teuer, da jeder einen eigenes Abo braucht. Bei 3x 22€ monatlich, kann man sich auch eine Konsole, PC, etc. kaufen und diese teilen.