PlayStation 6: CEO glaubt an Zukunft physischer Konsolen

Für PlayStation-CEO Hideaki Nishino haben physische Spielekonsolen einen festen Platz in der Zukunft des Gamings.

Ob und wie lange das Konzept physischer Spielekonsolen erhalten bleibt, ist bereits seit Jahren ein Thema, dass innerhalb der Gaming-Branche für reichlich Spekulationen und Diskussionen sorgt.

Für PlayStation-CEO Hideaki Nishino steht die Notwendigkeit von Spielekonsolen außer Frage. Zudem ist er bestrebt, Spielern auch neue, an den modernen Lebensstil angepasste Erlebnisse bieten zu können, wie beispielsweise das Spielen unterwegs:

„Meine Überzeugung, dass eine Spielkonsole zum Spielen notwendig ist, bleibt unverändert.“ „Ich denke, wir können interessante neue Spielkonsolenerlebnisse entwickeln, indem wir Technologien nutzen, die in verschiedenen Formen und an verschiedenen Orten eingesetzt werden können.“ „Während PlayStation beispielsweise stark mit dem Spielen am Fernseher im Wohnzimmer assoziiert wird, haben wir PlayStation Portal entwickelt, um auch an anderen Orten komfortables Spielen zu ermöglichen. Wir wollen uns ständig neuen Herausforderungen stellen, damit wir Spielerlebnisse bieten können, die zu den unterschiedlichsten Lebensstilen passen.“