PlayStation 6: Die PS6 könnte deutlich länger auf sich warten lassen als viele Spieler erwarten

Die nächste PlayStation-Konsolengeneration rückt womöglich wieder ein Stück in die Ferne.

Die PS6 könnte später erscheinen als bislang angenommen. Ein neues Gerücht legt nahe, dass Sony intern über eine Verschiebung der nächsten Konsolengeneration nachdenkt.

Ausgangspunkt der Spekulationen ist ein Hinweis im aktuellen Geschäftsbericht von Embracer Group. Dort wird auf Einschätzungen von Analysten verwiesen, wonach Sony den ursprünglich erwarteten Marktstart im Jahr 2027 möglicherweise auf 2028 oder sogar 2029 verschieben könnte.

Offizielle Aussagen von Sony gibt es dazu derzeit nicht. Entsprechend handelt es sich weiterhin ausschließlich um Spekulationen und nicht um bestätigte Unternehmenspläne.

Als möglicher Grund werden steigende Hardwarekosten genannt. Insbesondere die hohe Nachfrage nach Komponenten für KI-Anwendungen soll die Preise wichtiger Bauteile beeinflussen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Sony vermeiden möchte, die zusätzlichen Kosten vollständig an die Käufer weiterzugeben.

Eine spätere Veröffentlichung würde gleichzeitig bedeuten, dass die aktuelle Konsolengeneration länger im Mittelpunkt bleibt. Sowohl die PlayStation 5 als auch die PlayStation 5 Pro würden dadurch mehr Zeit erhalten, ihr Potenzial auszuschöpfen, bevor die nächste Hardwaregeneration übernimmt.

Bis Sony selbst konkrete Informationen zur Zukunft der PlayStation-Hardware veröffentlicht, sollten die Berichte jedoch als Gerücht betrachtet werden.