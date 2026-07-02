PlayStation 6: Digital-Aus gilt als starkes Indiz für Launch im Jahr 2028

Nach Sonys Ankündigung, die Produktion neuer physischer PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einzustellen, rechnet der Analyst Piers Harding-Rolls von Ampere nun mit einem späteren Marktstart der PlayStation 6. Seiner Einschätzung nach spricht die neue Digitalstrategie dafür, dass die nächste Konsolengeneration frühestens 2028 erscheint.

Harding-Rolls erklärte, die Entscheidung von Sony liefere deutliche Hinweise auf den Zeitplan der kommenden Hardware. Während bislang häufig ein Launch Ende 2027 erwartet wurde, geht Ampere inzwischen von einer Veröffentlichung Ende 2028 aus.

Darüber hinaus erwartet der Analyst, dass die PlayStation 6 mindestens in ihrer Standardausführung ohne integriertes Disc-Laufwerk erscheinen wird. Sony könne dadurch die Produktionskosten der Konsole senken. Denkbar sei lediglich ein optionales externes Laufwerk, mit dem sich ältere PS4- und PS5-Spiele von Disc nutzen lassen.

Als mögliche Lösung für Besitzer umfangreicher Disc-Sammlungen brachte Harding-Rolls zudem ein System ins Spiel, mit dem physische Spiele in digitale Lizenzen umgewandelt werden könnten. Er betonte jedoch selbst, dass eine solche Umsetzung technisch oder organisatorisch zu komplex sein könnte.

Sony hatte angekündigt, dass ab Januar 2028 neue Spiele aller Publisher ausschließlich digital über den PlayStation Store und den Handel angeboten werden. Bereits veröffentlichte Spiele sowie Titel, die vor diesem Zeitpunkt auf Disc erscheinen, sind von der Umstellung nicht betroffen.

Die zunehmende Digitalisierung dürfte zugleich die Debatte über die langfristige Archivierung von Videospielen weiter anheizen. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt das Thema durch Sonys Ankündigung, die digitalen Stores für PS3 und PS Vita zu schließen.

Eine offizielle Ankündigung der PlayStation 6 oder eines Veröffentlichungstermins gibt es von Sony bislang nicht. Die genannten Informationen zum Launch-Zeitraum basieren ausschließlich auf der Einschätzung des Analysten Piers Harding-Rolls.