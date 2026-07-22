PlayStation 6: Disgaea-Macher attackiert Sonys Kurs: „Dann braucht es auch keine PS-Hardware mehr“

Sohei Niikawa, Schöpfer der Disgaea-Reihe, hat sich kritisch zu Sonys Entscheidung geäußert, ab 2028 keine physischen PlayStation-Discs mehr für neue Spiele zu produzieren. Zwar könne er die Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, für Fans und Entwickler hätten physische Spiele jedoch einen deutlich höheren Stellenwert.
Im Interview mit Noisy Pixel erklärte Niikawa, dass physische Editionen weit mehr seien als nur ein Datenträger. Sie würden Erinnerungen bewahren, könnten auf Veranstaltungen von Entwicklern signiert werden und seien für viele Spieler ein persönliches Sammlerstück.
„Ich halte physische Spiele für sehr wichtig. Für Fans hat es einen großen Wert, ein Spiel, das sie lieben, als Gegenstand zu besitzen. Es wird zu einer Erinnerung oder einem Andenken an etwas, das ihnen viel bedeutet.“
Deutliche Kritik an Sonys Entscheidung
Niikawa vermutet, dass viele Entscheidungsträger den emotionalen Wert physischer Spiele unterschätzen.
Wer nie erlebt habe, dass Fans mit einer Spieleverpackung zu einer Messe kommen, um sie signieren zu lassen, könne diese besondere Verbindung zwischen Entwicklern und Spielern kaum nachvollziehen.
Noch deutlicher wurde der Disgaea-Schöpfer mit Blick auf die Zukunft der PlayStation 6: „Wenn sie so weit gehen und physische Spiele abschaffen, können sie die Hardware gleich mit abschaffen. Ein Fernseher würde dann ausreichen. Warum bräuchte man überhaupt noch eine Konsole?“
Mit seiner Kritik reiht sich Niikawa in die anhaltende Debatte über die Zukunft physischer Spiele ein. Für den Disgaea-Schöpfer bleibt die Spieleverpackung weit mehr als nur ein Datenträger – sie ist ein Erinnerungsstück und ein wichtiger Bestandteil der Verbindung zwischen Entwicklern und ihrer Community.
65 Kommentare AddedMitdiskutieren
Seine Augen hatten geschwitzt 😭
„Wer nie erlebt habe, dass Fans mit einer Spieleverpackung zu einer Messe kommen, um sie signieren zu lassen…“
Spieleverpackungen sind ja nicht verboten.
Wenn er unbedingt Autogramme verteilen will, dann muss er halt dafür sorgen, dass es danach immer noch Collector’s Editions gibt (und die wird es weiterhin geben)
Kommt auch noch…
Oha, was hat er für ein Problem🤔
Recht hat er.
Aber niemand will mehr Disks kaufen.
Verpackungen und collectors Editionen wird es auch weiterhin geben, da muss er sich nun nicht so lächerlich machen.
Ja aber wenn ich der Collecter Edition das eigentliche Spiel fehlt will das auch keiner haben
Böse Zungen behaupten schon seit langem das es die PlayStation nicht bräuchte 🤫
Ich kaufe auch fast keine Disks mehr, aber ich verstehe hier die teilweise Gratis-Werbung nicht, auf die die Konzerne hier verzichten?!
Von mir aus kann auch gerne nur ein Code drin sein, aber ich habe das immer geliebt in Kaufhäusern die Spiele zu durchstöbern. Oder in der Ramschkiste mal was billiges zu probieren.
Und heute gehen Kinder (mit Eltern)/Jungendliche auch einkaufen……aber wenn nichts in den Regalen steht……..verliert man Millionen an potentiellen Käufern.
Ist irgendwie unlogisch für mich.
Die PS6 klingt wirklich ganz nach einem mutlosen und uninspirierten Konzept.
Es scheint rein darum zu gehen, den Preis irgendwie massenmarkttauglich zu machen, egal welchen Verzicht das bedeutet.
Ich frage mich immer, wie ich überhaupt zocken kann ohne Disk. Seit der 360 Ära keine Disk mehr gekauft. Wozu auch? 🤣
Mir geht diese Diskussion mittlerweile so auf den Sack, dass mir Disk-Lover mittlerweile unsympathischer sind als Donald Trump. Das muss man erstmal schaffen.