PlayStation 6: Disgaea-Macher attackiert Sonys Kurs: „Dann braucht es auch keine PS-Hardware mehr“

Sohei Niikawa, Schöpfer der Disgaea-Reihe, hat sich kritisch zu Sonys Entscheidung geäußert, ab 2028 keine physischen PlayStation-Discs mehr für neue Spiele zu produzieren. Zwar könne er die Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen, für Fans und Entwickler hätten physische Spiele jedoch einen deutlich höheren Stellenwert.

Im Interview mit Noisy Pixel erklärte Niikawa, dass physische Editionen weit mehr seien als nur ein Datenträger. Sie würden Erinnerungen bewahren, könnten auf Veranstaltungen von Entwicklern signiert werden und seien für viele Spieler ein persönliches Sammlerstück.

„Ich halte physische Spiele für sehr wichtig. Für Fans hat es einen großen Wert, ein Spiel, das sie lieben, als Gegenstand zu besitzen. Es wird zu einer Erinnerung oder einem Andenken an etwas, das ihnen viel bedeutet.“

Deutliche Kritik an Sonys Entscheidung

Niikawa vermutet, dass viele Entscheidungsträger den emotionalen Wert physischer Spiele unterschätzen.

Wer nie erlebt habe, dass Fans mit einer Spieleverpackung zu einer Messe kommen, um sie signieren zu lassen, könne diese besondere Verbindung zwischen Entwicklern und Spielern kaum nachvollziehen.

Noch deutlicher wurde der Disgaea-Schöpfer mit Blick auf die Zukunft der PlayStation 6: „Wenn sie so weit gehen und physische Spiele abschaffen, können sie die Hardware gleich mit abschaffen. Ein Fernseher würde dann ausreichen. Warum bräuchte man überhaupt noch eine Konsole?“

Mit seiner Kritik reiht sich Niikawa in die anhaltende Debatte über die Zukunft physischer Spiele ein. Für den Disgaea-Schöpfer bleibt die Spieleverpackung weit mehr als nur ein Datenträger – sie ist ein Erinnerungsstück und ein wichtiger Bestandteil der Verbindung zwischen Entwicklern und ihrer Community.