PlayStation 6: Finale Spezifikationen stehen fest – Gerücht

PS6 Hardware-Spezifikationen stehen fest – Sonys Next-Gen-Konsole nimmt Gestalt an und die Gerüchteküche brodelt!

Neue Informationen deuten darauf hin, dass die Hardware-Spezifikationen der PlayStation 6 bereits vollständig festgelegt sind.

Laut dem bekannten Insider KeplerL2 befindet sich Sonys nächste Konsolengeneration in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, mit einem geplanten Release im Jahr 2027.

Die PS6 wird voraussichtlich von einem AMD-Chip mit dem Codenamen Orion angetrieben, der über acht Zen 6C-Kerne und zwei energieeffiziente Zen 6-Kerne verfügt. Mit bis zu 54 RDNA5-Compute-Units und einer Taktfrequenz von bis zu 3 GHz erreicht die Konsole eine Rechenleistung zwischen 34 und 40 TFLOPS – ein deutlicher Sprung im Vergleich zur PS5 Pro, die maximal 16,7 TFLOPS liefert.

Ein weiterer technischer Fortschritt liegt in der verbesserten Speicherarchitektur. Die PlayStation 6 soll über ein 160-Bit-GDDR7-Speicherinterface verfügen, das Datenübertragungsraten von bis zu 640 GB/s ermöglicht.

Trotz der hohen Leistung bleibt der Energieverbrauch mit rund 160 Watt vergleichsweise niedrig, was auf eine effiziente Balance zwischen Performance und Kühlung hindeutet.

Im direkten Vergleich mit der kommenden Xbox-Konsole, die den leistungsstärkeren Magnus-Chip nutzt, könnte die PS6 weniger Rohleistung bieten, jedoch durch eine optimierte Systemarchitektur und geringeren Stromverbrauch punkten.

Sony arbeitet dabei erneut eng mit AMD zusammen, um neue Technologien wie die RDNA5-Grafikarchitektur und erweiterte KI-Funktionen zu integrieren.

Die PlayStation 6 soll damit ein neues Kapitel für Next-Gen-Gaming aufschlagen, mit Fokus auf realistischer Grafik, höherer Rechenleistung und schnelleren Ladezeiten.