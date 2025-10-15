PlayStation 6: Finale Spezifikationen stehen fest – Gerücht

Neue Informationen deuten darauf hin, dass die Hardware-Spezifikationen der PlayStation 6 bereits vollständig festgelegt sind.
Laut dem bekannten Insider KeplerL2 befindet sich Sonys nächste Konsolengeneration in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, mit einem geplanten Release im Jahr 2027.
Die PS6 wird voraussichtlich von einem AMD-Chip mit dem Codenamen Orion angetrieben, der über acht Zen 6C-Kerne und zwei energieeffiziente Zen 6-Kerne verfügt. Mit bis zu 54 RDNA5-Compute-Units und einer Taktfrequenz von bis zu 3 GHz erreicht die Konsole eine Rechenleistung zwischen 34 und 40 TFLOPS – ein deutlicher Sprung im Vergleich zur PS5 Pro, die maximal 16,7 TFLOPS liefert.
Ein weiterer technischer Fortschritt liegt in der verbesserten Speicherarchitektur. Die PlayStation 6 soll über ein 160-Bit-GDDR7-Speicherinterface verfügen, das Datenübertragungsraten von bis zu 640 GB/s ermöglicht.
Trotz der hohen Leistung bleibt der Energieverbrauch mit rund 160 Watt vergleichsweise niedrig, was auf eine effiziente Balance zwischen Performance und Kühlung hindeutet.
Im direkten Vergleich mit der kommenden Xbox-Konsole, die den leistungsstärkeren Magnus-Chip nutzt, könnte die PS6 weniger Rohleistung bieten, jedoch durch eine optimierte Systemarchitektur und geringeren Stromverbrauch punkten.
Sony arbeitet dabei erneut eng mit AMD zusammen, um neue Technologien wie die RDNA5-Grafikarchitektur und erweiterte KI-Funktionen zu integrieren.
Die PlayStation 6 soll damit ein neues Kapitel für Next-Gen-Gaming aufschlagen, mit Fokus auf realistischer Grafik, höherer Rechenleistung und schnelleren Ladezeiten.
Ob Sony die PS6 zu Release wieder nur halbfertig auf den Markt wirft?
Hoffentlich kommen diesmal auch wirklich ein paar neue Spiele
Sony hatte zum Launch glaub mehr neue Titel als MS, wenn ich mich nicht täusche
Das Demon Soul Remake war glaub der große PS5 Starttitel 🤔
Returnel & Spiderman waren glaub auch früh verfügbar.
Microsoft hatte glaub nur Gears Taktics und ein umfangreiches Update zu Gears 5 & Forza 4 in Petto
Die PlayStation 6 käme mir nie ins Haus. Die PS5 war war die größte Enttäuschung, laute Lüfter, und das hässlichste Design, seit es Konsolen gibt. Kaum gute Games, der Controller ständig leer genudelt, das nervt. Bis auf PSVR2 eine verlorene Generation. Die PS6 braucht kein Mensch, wenn man sich sich Specs der Next Xbox anschaut.
Aber Lemminge kaufen Lemming Sachen, also geht es weiter wie immer.
Qualität zählt leider nicht.
Ich versuche mich jetzt auch mal als Leaker:
Sie schwebt 3cm über den Boden, hat sie Leistung von zwei 5090 und kostet 299…🤣
Also deutlich schwächer als die Xbox Next
Stromverbrauch juckt mich dank P/V Anlage mit Speicher gleich 0,0.
Leben durchgespielt
Und zur Xbox gibt es keine Spekulation. Klingt nicht so als ob es noch eine Xbox geben wird.
Was interessieren mich Stromkosten,ich will das der Kasten glüht 😂
Ist heutzutage schon relevant.
Vielleicht im Land wo die Wirtschaft deswegen den Bach runter geht, weil es dämlich umgesetzt wurde, aber woanders ist das nicht soooo im Fokus.
Dämlich eher nicht, vorsätzlich trifft es wohl eher.